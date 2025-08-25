La semaine sera chargée à la commission Gallant, chargée d'enquêter sur le fiasco entourant la mise en place de la plateforme SAAQclic. Sept témoins seront entendus lors des audiences d'ici vendredi dont plusieurs ministres et anciens ministres.

Ainsi, Sonia Lebel, Christian Dubé et Pierre Moreau seront appelés à la barre au cours des prochains jours puisqu'ils ont tous dirigé le Conseil du trésor dans les dernières années. L'ex-ministre Éric Caire fait aussi partie des témoins qui seront entendus.

L'ancien PDG de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), Pierre Ducharme, témoignera aussi à la Commission Gallant cette semaine.

Écoutez Philippe Bonneville, journaliste pour le réseau Cogeco, faire le récit des témoignages qui ont eu lieu lundi à la commission Gallant avec Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.

Une porte-parole de la commission a aussi laissé entendre qu'il est possible que le premier ministre François Legault soit appelé à témoigner. Aucune décision définitive n'avait été prise à ce sujet lundi.