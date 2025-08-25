Bras de fer entre le Collège LaSalle et Québec

Le Collège LaSalle a décidé de reporter sa rentrée des classes pour protester contre l'amende de 30 millions de dollars que lui a imposée le gouvernement du Québec.

La direction de l'établissement s'oppose à cette pénalité importante liée au dépassement des quotas du nombre d'étudiants anglophones fixés par la loi.

Écoutez la ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Repentigny Pascale Déry réagir à la nouvelle dans à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

La ministre a dénoncé le fait que le Collège LaSalle soit le seul établissement de la province qui ne se soit pas conformé aux quotas imposés.

Elle a exprimé son souhait que le litige se règle rapidement.