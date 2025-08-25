 Aller au contenu
Politique provinciale
Bras de fer entre le Collège LaSalle et Québec

«On se sert des étudiants comme monnaie d'échange en ce moment» -Pascale Déry

par 98.5

0:00
9:25

Entendu dans

La commission

le 25 août 2025 12:39

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«On se sert des étudiants comme monnaie d'échange en ce moment» -Pascale Déry
La ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Repentigny Pascale Déry. / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

Le Collège LaSalle a décidé de reporter sa rentrée des classes pour protester contre l'amende de 30 millions de dollars que lui a imposée le gouvernement du Québec. 

La direction de l'établissement s'oppose à cette pénalité importante liée au dépassement des quotas du nombre d'étudiants anglophones fixés par la loi.

Écoutez la ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Repentigny Pascale Déry réagir à la nouvelle dans à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

La ministre a dénoncé le fait que le Collège LaSalle soit le seul établissement de la province qui ne se soit pas conformé aux quotas imposés.

Elle a exprimé son souhait que le litige se règle rapidement.

«Je ne veux pas que ce climat d'incertitude subsiste, encore une fois, je pense qu'on prend en otage un peu les étudiants ou qu'on se sert des étudiants comme monnaie d'échange en ce moment parce qu'il y a des négos qui sont en cours.»

Pascale Déry

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Rentrée parlementaire : quels aspects le gouvernement devrait-il prioriser?
La commission
Rentrée parlementaire : quels aspects le gouvernement devrait-il prioriser?
0:00
17:02
«Un dur coup pour Geneviève Guilbault, ça ne lui fait pas une belle réputation»
Lagacé le matin
«Un dur coup pour Geneviève Guilbault, ça ne lui fait pas une belle réputation»
0:00
12:55

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Karaoké dans les voitures: comment ça marche?
Un nouveau concept
Karaoké dans les voitures: comment ça marche?
La peluche Labubu: «C’est le principe de la boîte mystère...»
La folie au Canada
La peluche Labubu: «C’est le principe de la boîte mystère...»
Le scandale Norbourg a 20 ans: «Le plus grand scandale de fraude au Québec»
la GRC menait une vaste perquisition
Le scandale Norbourg a 20 ans: «Le plus grand scandale de fraude au Québec»
Un test antiwokisme pour les enseignants qui veulent enseigner en Oklahoma
Une sorte d’examen idéologique avant l’embauche
Un test antiwokisme pour les enseignants qui veulent enseigner en Oklahoma
Menace de la Garde nationale à Chicago et New York: «Trump en prend avantage»
Le président américain pourrait la déployer
Menace de la Garde nationale à Chicago et New York: «Trump en prend avantage»
«L'aspect militaire refait surface avec beaucoup d'acuité en Europe»
Visite de Mark Carney
«L'aspect militaire refait surface avec beaucoup d'acuité en Europe»
Rentrée parlementaire : quels aspects le gouvernement devrait-il prioriser?
Discussion
Rentrée parlementaire : quels aspects le gouvernement devrait-il prioriser?
Un changement de configuration à venir pour fluidifier la circulation
Fermeture de l'autoroute 40 à Berthierville
Un changement de configuration à venir pour fluidifier la circulation
Plusieurs ministres appelés à témoigner cette semaine
Commission Gallant
Plusieurs ministres appelés à témoigner cette semaine
800 nouveaux logements d'ici 2029 à Montréal
Secteur Bridge-Bonaventure
800 nouveaux logements d'ici 2029 à Montréal
François Legault pourrait être appelé à témoigner à la commission Gallant
Fiasco SAAQclic
François Legault pourrait être appelé à témoigner à la commission Gallant
«Trump passe dans une autre catégorie» -Luc Ferrandez
Politique américaine
«Trump passe dans une autre catégorie» -Luc Ferrandez
Le streamer est «tombé dans une espèce de spirale d'abus puis de destruction»
Affaire Jean Pormanov
Le streamer est «tombé dans une espèce de spirale d'abus puis de destruction»
Indépendance du Québec: on tend le micro à des jeunes dans le camp du NON!
Après une discussion avec le camp du OUI
Indépendance du Québec: on tend le micro à des jeunes dans le camp du NON!
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00