Bras de fer entre le Collège LaSalle et Québec

Le Collège LaSalle a décidé de reporter sa rentrée des classes pour protester contre l'amende de 30 millions de dollars que lui a imposée le gouvernement du Québec.
La direction de l'établissement s'oppose à cette pénalité importante liée au dépassement des quotas du nombre d'étudiants anglophones fixés par la loi.
Écoutez la ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Repentigny Pascale Déry réagir à la nouvelle dans à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
La ministre a dénoncé le fait que le Collège LaSalle soit le seul établissement de la province qui ne se soit pas conformé aux quotas imposés.
Elle a exprimé son souhait que le litige se règle rapidement.
«Je ne veux pas que ce climat d'incertitude subsiste, encore une fois, je pense qu'on prend en otage un peu les étudiants ou qu'on se sert des étudiants comme monnaie d'échange en ce moment parce qu'il y a des négos qui sont en cours.»