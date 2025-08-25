Pourquoi les adeptes de théorie du complot y croient-ils autant?

Depuis toujours, les théories de complot font couler de l'encre et suscitent des débats d'idée importants.

Ces croyances ont toujours existé, mais elles ont été popularisées avec la pandémie de covid-19 en particulier sur les réseaux sociaux.

Comment expliquer que les adeptes de ces théories qui vont à l'encontre de la science soient aussi nombreux et ne changent jamais d'idée?

Écoutez le chroniqueur spécialisé en actualité paranormale Christian Page en discuter dans l'émission Radio Textos avec Marie-Eve Tremblay.