Pourquoi les adeptes de théorie du complot y croient-ils autant?

Depuis toujours, les théories de complot font couler de l'encre et suscitent des débats d'idée importants.
Ces croyances ont toujours existé, mais elles ont été popularisées avec la pandémie de covid-19 en particulier sur les réseaux sociaux.
Comment expliquer que les adeptes de ces théories qui vont à l'encontre de la science soient aussi nombreux et ne changent jamais d'idée?
Écoutez le chroniqueur spécialisé en actualité paranormale Christian Page en discuter dans l'émission Radio Textos avec Marie-Eve Tremblay.
«Dans les théories du complot, ce qui nous agace, ce n'est pas le fait que certaines personnes ne croient pas qu'on est allé sur la lune, ou les attentats du 11 septembre. C'est le militantisme qui nous agace. Pourquoi ces gens-là, à un moment donné, derrière leur écran d'ordinateur, en viennent à adhérer à des croyances comme celle-là?»