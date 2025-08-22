Hugo Meunier fait le point sur son retour de vacances. Le chroniqueur partage son aversion pour les discussions d’après-voyage avec ses collègues et ironise sur le sort des voyageurs coincés à l’étranger en raison du conflit chez Air Canada.

Le chroniqueur revient notamment sur le cas de Gino Chouinard qui, touché par le conflit, a sollicité ses contacts sur les réseaux sociaux pour trouver un moyen de transport entre Vancouver et Montréal.

Écoutez le billet d'humeur d'Hugo Meunier au Québec maintenant.