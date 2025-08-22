Hugo Meunier fait le point sur son retour de vacances. Le chroniqueur partage son aversion pour les discussions d’après-voyage avec ses collègues et ironise sur le sort des voyageurs coincés à l’étranger en raison du conflit chez Air Canada.
Le chroniqueur revient notamment sur le cas de Gino Chouinard qui, touché par le conflit, a sollicité ses contacts sur les réseaux sociaux pour trouver un moyen de transport entre Vancouver et Montréal.
Écoutez le billet d'humeur d'Hugo Meunier au Québec maintenant.
«Gino Chouinard s’est tourné vers Facebook pour demander si quelqu’un pouvait lui donner un lift en voiture de Vancouver à Montréal. J’ai fait le calcul : ça représente un trajet de 4788 kilomètres, soit environ 60 heures passées dans un espace clos avec Gino comme copilote. C’est beaucoup de promiscuité et peu d’hygiène corporelle avec quelqu’un qui a remporté autant de prix Artis. Ça fait trois jours que je me demande si c’est ma définition d’un rêve… ou d’un cauchemar.»