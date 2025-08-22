 Aller au contenu
Humour
Le billet d'humeur d'Hugo Meunier

Vancouver–Montréal en voiture avec Gino Chouinard: rêve ou cauchemar?

par 98.5

0:00
8:23

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 août 2025 17:51

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Hugo Meunier
Hugo Meunier
Vancouver–Montréal en voiture avec Gino Chouinard: rêve ou cauchemar?
Hugo Meunier / Cogeco Média

Hugo Meunier fait le point sur son retour de vacances. Le chroniqueur partage son aversion pour les discussions d’après-voyage avec ses collègues et ironise sur le sort des voyageurs coincés à l’étranger en raison du conflit chez Air Canada.

Le chroniqueur revient notamment sur le cas de Gino Chouinard qui, touché par le conflit, a sollicité ses contacts sur les réseaux sociaux pour trouver un moyen de transport entre Vancouver et Montréal.

Écoutez le billet d'humeur d'Hugo Meunier au Québec maintenant.

«Gino Chouinard s’est tourné vers Facebook pour demander si quelqu’un pouvait lui donner un lift en voiture de Vancouver à Montréal. J’ai fait le calcul : ça représente un trajet de 4788 kilomètres, soit environ 60 heures passées dans un espace clos avec Gino comme copilote. C’est beaucoup de promiscuité et peu d’hygiène corporelle avec quelqu’un qui a remporté autant de prix Artis. Ça fait trois jours que je me demande si c’est ma définition d’un rêve… ou d’un cauchemar.»

Hugo Meunier

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Je suis une sorte de mélange entre Timothée Chalamet et Philippe Laprise»
Le Québec maintenant
«Je suis une sorte de mélange entre Timothée Chalamet et Philippe Laprise»
0:00
9:24
Quelle sorte de vacancier êtes-vous?
Le Québec maintenant
Quelle sorte de vacancier êtes-vous?
0:00
7:25

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Beaucoup de parents se réjouissent de voir leurs enfants quitter la maison»
Un sujet tabou
«Beaucoup de parents se réjouissent de voir leurs enfants quitter la maison»
«Je me trouve tellement privilégié de faire mon métier depuis autant longtemps»
Spectacle Sinatra symphonique
«Je me trouve tellement privilégié de faire mon métier depuis autant longtemps»
Le magazine Forbes écorche l'administration du CF Montréal
Les fils de Joey Saputo passent au tordeur
Le magazine Forbes écorche l'administration du CF Montréal
Quelques recommandations culturelles pour la fin de semaine
Dans Montréal et les environs
Quelques recommandations culturelles pour la fin de semaine
«On peut dire que Charlevoix est littéralement un cadeau du ciel»-Biz
Biz rend hommage à la région
«On peut dire que Charlevoix est littéralement un cadeau du ciel»-Biz
Le département de la justice dévoile l'entretien avec Mme Maxwell
Affaire Jeffrey Epstein
Le département de la justice dévoile l'entretien avec Mme Maxwell
Commission Gallant: «Geneviève Guilbault n'a pas maché ses mots»
Fiasco SAAQclic
Commission Gallant: «Geneviève Guilbault n'a pas maché ses mots»
Ivan Jaime est-il la meilleure acquisition du CF Montréal depuis Nacho Piatti?
Nouveau joueur désigné du CF
Ivan Jaime est-il la meilleure acquisition du CF Montréal depuis Nacho Piatti?
La danse à l'honneur au festival MAD
À voir en fin de semaine
La danse à l'honneur au festival MAD
Un lien de cause à effet entre la flore microbienne et les risques d’insomnie?
Une nouvelle étude sur le sujet
Un lien de cause à effet entre la flore microbienne et les risques d’insomnie?
«Faire patte blanche peut envoyer un bon signal, mais on négocie avec Trump...»
Retrait de contre tarifs
«Faire patte blanche peut envoyer un bon signal, mais on négocie avec Trump...»
La difficulté de concilier travail et famille
Pour les mères
La difficulté de concilier travail et famille
Plus d'un million $ pour une unifamiliale à Montréal
Prix moyen
Plus d'un million $ pour une unifamiliale à Montréal
Donald Trump ira patrouiller dans les rues de Washington
Pour observer le travail des polices et militaires
Donald Trump ira patrouiller dans les rues de Washington
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00