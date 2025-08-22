Affaire Jeffrey Epstein

Le ministère de la Justice des États-Unis a fait paraître la retranscription et l'enregistrement audio d’un entretien avec Ghislaine Maxwell, la complice du délinquant sexuel Jeffrey Epstein.
Cette nouvelle survient alors que l'administration Trump est confrontée à des accusations de manque de transparence concernant ce dossier.
Que peut-on en retenir?
Écoutez Valérie Beaudoin brosser le portrait de la situation, vendredi, au micro de Catherine Beauchamp.
«Elle a dit que Jeffrey Epstein semblait lié d'amitié avec Donald Trump, mais juste d’une relation amicale. Pas quelque chose de très, très profond. Elle n'a jamais vu de comportement inapproprié, dit-elle, de Donald Trump avec les jeunes femmes.»