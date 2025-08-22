 Aller au contenu
Politique internationale
Affaire Jeffrey Epstein

Le département de la justice dévoile l'entretien avec Mme Maxwell

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 août 2025 16:29

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le ministère de la Justice des États-Unis a fait paraître la retranscription et l'enregistrement audio d’un entretien avec Ghislaine Maxwell, la complice du délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

Cette nouvelle survient alors que l'administration Trump est confrontée à des accusations de manque de transparence concernant ce dossier. 

Que peut-on en retenir?

Écoutez Valérie Beaudoin brosser le portrait de la situation, vendredi, au micro de Catherine Beauchamp. 

«Elle a dit que Jeffrey Epstein semblait lié d'amitié avec Donald Trump, mais juste d’une relation amicale. Pas quelque chose de très, très profond. Elle n'a jamais vu de comportement inapproprié, dit-elle, de Donald Trump avec les jeunes femmes.»

Valérie Beaudoin

0:00
0:00
