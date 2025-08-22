Affaire Jeffrey Epstein

Le ministère de la Justice des États-Unis a fait paraître la retranscription et l'enregistrement audio d’un entretien avec Ghislaine Maxwell, la complice du délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

Cette nouvelle survient alors que l'administration Trump est confrontée à des accusations de manque de transparence concernant ce dossier.

Que peut-on en retenir?

Écoutez Valérie Beaudoin brosser le portrait de la situation, vendredi, au micro de Catherine Beauchamp.