Affaire Jean Pormanov

Le streamer français Jean Pormanov est décédé dans la nuit de dimanche à lundi alors qu'il était en direct sur la plateforme de diffusion Kick. Il était connu pour réaliser des défis où il se faisait violenter physiquement et psychologiquement par ses acolytes, le tout devant des milliers de spectateurs.

Son histoire a fait le tour des réseaux sociaux et beaucoup blâment la plateforme pour son inaction avant le drame.

L'autopsie réalisée sur sa dépouille éloigne la thèse qu'il serait mort en raison des sévices infligés par sa bande dans leurs vidéos, mais la question de son consentement tout au long des diffusions se pose.

Écoutez le créateur de contenu Jean-Robert Quirion, alias Blackpoule sur les réseaux sociaux, commenter l'affaire, vendredi, à La commission.