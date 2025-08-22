 Aller au contenu
Après une discussion avec le camp du OUI

Indépendance du Québec: on tend le micro à des jeunes dans le camp du NON!

par 98.5

0:00
31:22

Entendu dans

La commission

le 22 août 2025 14:58

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Indépendance du Québec: on tend le micro à des jeunes dans le camp du NON!
Le drapeau du Canada / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Bonne ou mauvaise idée pour le Québec de devenir indépendant?

Mardi, l'équipe de La commission a reçu à son micro trois jeunes dans le camp du OUI pour qu'ils y présentent leur argument en faveur de cette position.

Vendredi, le micro revient à trois jeunes dans le camp du NON : Charlie Bourdages, qui fait présentement une double maîtrise, l'avocat Sacha Cannon, et Yannick Simard, conseiller chez National. 

Écoutez les arguments en faveur d'un Québec à l'intérieur du Canada de Zéphir Bienlinski étudiant en écriture dramatique à l’École nationale de théâtre, Sonalie Hénault, coordonnatrice de la Saint-Jean indépendantiste des OUI Québec et Alexandre Beauvais-Lamoureux étudiante à la maîtrise en santé publique et entrepreneure en économie sociale, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

