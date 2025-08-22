Après une discussion avec le camp du OUI

Bonne ou mauvaise idée pour le Québec de devenir indépendant?

Mardi, l'équipe de La commission a reçu à son micro trois jeunes dans le camp du OUI pour qu'ils y présentent leur argument en faveur de cette position.

Vendredi, le micro revient à trois jeunes dans le camp du NON : Charlie Bourdages, qui fait présentement une double maîtrise, l'avocat Sacha Cannon, et Yannick Simard, conseiller chez National.

Écoutez les arguments en faveur d'un Québec à l'intérieur du Canada de Zéphir Bienlinski étudiant en écriture dramatique à l’École nationale de théâtre, Sonalie Hénault, coordonnatrice de la Saint-Jean indépendantiste des OUI Québec et Alexandre Beauvais-Lamoureux étudiante à la maîtrise en santé publique et entrepreneure en économie sociale, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.