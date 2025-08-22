D'ici 2030, la moitié du prix que les consommateurs québécois payeront pour faire le plein d'essence sera lié aux taxes, principalement en raison de la fluctuation de la bourse carbone.

Présentement, ce n'est que 38 % de la facture qui est dédié aux cinq taxes appliquées sur le carburant dans la province.

Écoutez les propositions du directeur de la Fédération canadienne des contribuables Nicolas Gagnon pour limiter cette hausse, vendredi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Selon lui, le Québec devrait harmoniser ses pratiques avec le reste du Canada.