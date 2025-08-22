En conférence de presse vendredi

 Aller au contenu
Politique fédérale
Guerre commerciale: Mark Carney a annoncé le retrait de certains contre tarifs

le 22 août 2025 13:21

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Guerre commerciale: Mark Carney a annoncé le retrait de certains contre tarifs
Le Premier ministre Mark Carney s'exprime lors d'une conférence de presse / Spencer Colby / Adobe Stock

Le premier ministre du Canada, Mark Carney a confirmé l'abolition de contre tarifs sur les exportations américaines à l'occasion d'une conférence de presse vendredi.

Cela concerne les produits touchés par l’accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, l’ACEUM.

La décision, qui entrera en vigueur le 1er septembre, vise à harmoniser la politique commerciale entre le Canada et les États-Unis.

Que signifie cette décision?

Écoutez Martine Hébert, économiste et ex-Déléguée générale du Québec à New York et à Chicago, aujourd'hui sénatrice indépendante, aborder le sujet au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Dans le fond M. Carney adopte un peu une posture commerciale similaire à ce que les États-Unis ont fait. À l'heure actuelle, à part certains produits ciblés, comme l'acier, l'aluminium, etc., les États-Unis ont mis des tarifs, mais pas sur ce qui est reconnu en vertu de l'accord de libre-échange qu'on a avec le Canada. Ça fait en sorte qu'à peu près 90 % des produits exportés par le Canada aux États-Unis sont exemptés de droits de douane. Alors, monsieur Carney vient un peu faire la réciproque.»

Martine Hébert

