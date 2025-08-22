En conférence de presse vendredi

Le premier ministre du Canada, Mark Carney a confirmé l'abolition de contre tarifs sur les exportations américaines à l'occasion d'une conférence de presse vendredi.

Cela concerne les produits touchés par l’accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, l’ACEUM.

La décision, qui entrera en vigueur le 1er septembre, vise à harmoniser la politique commerciale entre le Canada et les États-Unis.

Que signifie cette décision?

Écoutez Martine Hébert, économiste et ex-Déléguée générale du Québec à New York et à Chicago, aujourd'hui sénatrice indépendante, aborder le sujet au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.