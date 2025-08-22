Une politique pour les dix prochaines années

Le gouvernement du Québec a annoncé vendredi son plan d'un milliard de dollars pour garantir l'autonomie alimentaire de la province au cours des dix prochaines années.

Cela touchera plusieurs secteurs notamment l'agriculture, la transformation, les pêcheries et la restauration.

Écoutez le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec André Lamontagne, expliqué les détails de cette annonce, vendredi à l'émission La commission.