Une politique pour les dix prochaines années

Le gouvernement du Québec a annoncé vendredi son plan d'un milliard de dollars pour garantir l'autonomie alimentaire de la province au cours des dix prochaines années.
Cela touchera plusieurs secteurs notamment l'agriculture, la transformation, les pêcheries et la restauration.
Écoutez le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec André Lamontagne, expliqué les détails de cette annonce, vendredi à l'émission La commission.
«Ça va faire en sorte qu'on va avoir un secteur bioalimentaire qui va être cohérent, qui va être bien organisé, qui va être structuré, puis qu'ultimement les gestes qui vont être posés, ça va aller pour une meilleure accessibilité aux produits, une meilleure qualité de nos produits, une meilleure disponibilité de nos produits.»