Politique provinciale
Une politique pour les dix prochaines années

Québec investit un milliard pour garantir son autonomie alimentaire

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 22 août 2025 13:07

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Québec investit un milliard pour garantir son autonomie alimentaire
Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec André Lamontagne / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Le gouvernement du Québec a annoncé vendredi son plan d'un milliard de dollars pour garantir l'autonomie alimentaire de la province au cours des dix prochaines années. 

Cela touchera plusieurs secteurs notamment l'agriculture, la transformation, les pêcheries et la restauration.

Écoutez le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec André Lamontagne, expliqué les détails de cette annonce, vendredi à l'émission La commission.

«Ça va faire en sorte qu'on va avoir un secteur bioalimentaire qui va être cohérent, qui va être bien organisé, qui va être structuré, puis qu'ultimement les gestes qui vont être posés, ça va aller pour une meilleure accessibilité aux produits, une meilleure qualité de nos produits, une meilleure disponibilité de nos produits.»

André Lamontagne

