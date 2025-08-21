La performance de James Morgan

Les Alouettes de Montréal ont perdu 26-13 contre les Blue Bombers de Winnipeg au stade Percival-Molson, subissant une quatrième défaite consécutive cette saison.

La formation montréalaise tombe sous la barre de ,500 pour la première fois depuis 2023.

Écoutez le descripteur Jean St-Onge et l'analyste Jean-Philippe Bolduc avec l'animateur Jean-François Baril, à Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés