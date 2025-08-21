La performance de James Morgan

Les Alouettes de Montréal ont perdu 26-13 contre les Blue Bombers de Winnipeg au stade Percival-Molson, subissant une quatrième défaite consécutive cette saison.
La formation montréalaise tombe sous la barre de ,500 pour la première fois depuis 2023.
Écoutez le descripteur Jean St-Onge et l'analyste Jean-Philippe Bolduc avec l'animateur Jean-François Baril, à Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- James Morgan n'a pas joué au football depuis 2023;
- Jean St-Onge: «Ce que Morgan a fait pour un quatrième quart, c'est excellent. Pour un quart régulier, ce n'est pas assez»;
- Les excellentes performances de Snead et de Hollins;
- Soirée de rêve pour Brady Oliveira;
- Que se passe-t-il avec Rambo?
- Cole Spieker échappe plus de ballons cette saison.