Football
La performance de James Morgan

«Pour un quart régulier, ce n'est pas assez» -Jean St-Onge

par 98.5 Sports

0:00
13:24

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 21 août 2025 22:54

Avec

Jean St-Onge
Jean St-Onge
Jean-Philippe Bolduc
Jean-Philippe Bolduc

et autres

Le quart des Alouettes, James Morgan. / PC/Christopher Katsarov

Les Alouettes de Montréal ont perdu 26-13 contre les Blue Bombers de Winnipeg au stade Percival-Molson, subissant une quatrième défaite consécutive cette saison.

La formation montréalaise tombe sous la barre de ,500 pour la première fois depuis 2023.

Écoutez le descripteur Jean St-Onge et l'analyste Jean-Philippe Bolduc avec l'animateur Jean-François Baril, à Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • James Morgan n'a pas joué au football depuis 2023;
  • Jean St-Onge: «Ce que Morgan a fait pour un quatrième quart, c'est excellent. Pour un quart régulier, ce n'est pas assez»;
  • Les excellentes performances de Snead et de Hollins;
  • Soirée de rêve pour Brady Oliveira;
  • Que se passe-t-il avec Rambo?
  • Cole Spieker échappe plus de ballons cette saison.
