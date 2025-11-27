 Aller au contenu
Football
NFL

Les Cowboys et les Packers s'imposent au Thanksgiving

par 98.5 Sports

le 27 novembre 2025 20:36

Mario Langlois
Bruno Heppell
Les Cowboys ont vaincu les Chiefs. / AP/LM Otero

C'est la fête du Thanksgiving aux États-Unis, ce qui implique un bon nombre de matchs au programme.

Écoutez le spécialiste de football du Réseau de sports, Bruno Heppell, analyser les rencontres disputées plus tôt et le match à venir du vendredi.

Les sujets discutés

  • L'éclatante victoire des Cowboys contre les Cheifs;
  • Les Packers de Green Bay s'imposent à Detroit, contre les Lions;
  • Ravens ou Bengals?
  • Le carrosse des Bears de Chicago pourrait se transformer en citrouille contre les Eagles, à Philadelphie.

