C'est la fête du Thanksgiving aux États-Unis, ce qui implique un bon nombre de matchs au programme.
Écoutez le spécialiste de football du Réseau de sports, Bruno Heppell, analyser les rencontres disputées plus tôt et le match à venir du vendredi.
Les sujets discutés
- L'éclatante victoire des Cowboys contre les Cheifs;
- Les Packers de Green Bay s'imposent à Detroit, contre les Lions;
- Ravens ou Bengals?
- Le carrosse des Bears de Chicago pourrait se transformer en citrouille contre les Eagles, à Philadelphie.