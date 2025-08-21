 Aller au contenu
Économie
Prix moyen

Plus d'un million $ pour une unifamiliale à Montréal

par 98.5

0:00
5:34

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 août 2025 18:05

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert / Cogeco Média

Le prix moyen d'une maison unifamiliale sur l’île de Montréal a maintenant franchi le plateau plus que symbolique du million de dollars.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert commenter cette nouvelle au micro de Catherine Beauchamp.

Les sujets discutés

  • Le prix des unifamiliales a été en hausse de 42 % au cours des 5 dernières années à Montréal;
  • Face à l’inaccessibilité, de plus en plus de jeunes achètent avec l’aide de leurs parents ou entre amis;
  • Walmart annonce des ventes trimestrielles de 177 milliards $ (+4,6 %) et un bénéfice de 7,3 milliards $ (+56 %), mais son action chute de 5 % malgré ces résultats.
