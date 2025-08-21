Le prix moyen d'une maison unifamiliale sur l’île de Montréal a maintenant franchi le plateau plus que symbolique du million de dollars.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert commenter cette nouvelle au micro de Catherine Beauchamp.
Les sujets discutés
- Le prix des unifamiliales a été en hausse de 42 % au cours des 5 dernières années à Montréal;
- Face à l’inaccessibilité, de plus en plus de jeunes achètent avec l’aide de leurs parents ou entre amis;
- Walmart annonce des ventes trimestrielles de 177 milliards $ (+4,6 %) et un bénéfice de 7,3 milliards $ (+56 %), mais son action chute de 5 % malgré ces résultats.