Vins américains détruits par la SAQ

La SAQ a décidé de détruire du vin américain, faute de solutions pour écouler ces stocks non vendus en raison du boycottage des produits venant des États-Unis.

C'est 300 000 $ de produits qui seront jetés puisqu'ils seront périmés, a révélé jeudi un article de Radio-Canada.

Écoutez Nathalie Normandeau en discuter, jeudi, au micro de Catherine Beauchamp.