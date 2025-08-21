Vins américains détruits par la SAQ

La SAQ a décidé de détruire du vin américain, faute de solutions pour écouler ces stocks non vendus en raison du boycottage des produits venant des États-Unis.
C'est 300 000 $ de produits qui seront jetés puisqu'ils seront périmés, a révélé jeudi un article de Radio-Canada.
«Je décrète que c'est l'idiotie de la semaine. Je ne peux pas concevoir qu'en 2025, avec tout le gros bon sens qui est censé animer nos gestionnaires de sociétés d'État, on ne trouve pas de solution. Et c'est une décision qui va faire très mal à la CAQ, parce que le supplice risque de durer.»