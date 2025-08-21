 Aller au contenu
Politique provinciale
Vins américains détruits par la SAQ

«Je décrète que c'est l'idiotie de la semaine» -Nathalie Normandeau

par 98.5

Le Québec maintenant

le 21 août 2025 17:30

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Je décrète que c'est l'idiotie de la semaine» -Nathalie Normandeau
Une succursale de la SAQ. / Christinne Muschi / La Presse canadienne

La SAQ a décidé de détruire du vin américain, faute de solutions pour écouler ces stocks non vendus en raison du boycottage des produits venant des États-Unis.

C'est 300 000 $ de produits qui seront jetés puisqu'ils seront périmés, a révélé jeudi un article de Radio-Canada.

Écoutez Nathalie Normandeau en discuter, jeudi, au micro de Catherine Beauchamp.

«Je décrète que c'est l'idiotie de la semaine. Je ne peux pas concevoir qu'en 2025, avec tout le gros bon sens qui est censé animer nos gestionnaires de sociétés d'État, on ne trouve pas de solution. Et c'est une décision qui va faire très mal à la CAQ, parce que le supplice risque de durer.»

Nathalie Normandeau

