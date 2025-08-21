Le très attendu témoignage de l'ancien ministre des Transports, François Bonnardel, a débuté jeudi après-midi à la commission Gallant, à Montréal.

Cette commission, présidée par Denis Gallant, vise à faire la lumière sur le fiasco du projet SAAQclic.

Le ministre caquiste a toujours affirmé qu'il n'a pas été informé de l'explosion des coûts du projet de modernisation des systèmes informatiques de la SAAQ.

Il a d'ailleurs répété la même chose cet après-midi.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles Philippe Bonneville résumer le témoignage de François Bonnardel à la commission Gallant jeudi.