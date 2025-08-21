Un procès majeur pourrait avorter

Un procès majeur pour trafic de cannabis impliquant une dizaine d'accusés au Palais de justice de Montréal risque d’être annulé après la révélation d’une relation intime entre la procureure la Couronne, Me Alice Bourbonnais-Rougeau, et un avocat de la défense, Me Mathieu Rondeau-Poissant.

Écoutez l'analyse de Me René Verret, ancien porte-parole du Directeur des poursuites criminelles et pénales et avocat au cabinet Boucher, à La commission.

Ce dernier souligne la gravité éthique et l’importance de l’apparence de justice dans ce dossier.