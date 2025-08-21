 Aller au contenu
Justice et faits divers
Un procès majeur pourrait avorter

Relation intime entre avocats opposés: «L'allégation est très sérieuse»

par 98.5

0:00
12:05

Entendu dans

La commission

le 21 août 2025 14:23

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Relation intime entre avocats opposés: «L'allégation est très sérieuse»
Un procès d'envergure pourrait avorter en raison d'une relation intime entre la procureure de la Couronne et un avocat de la défense. / kerkezz / Adobe Stock

Un procès majeur pour trafic de cannabis impliquant une dizaine d'accusés au Palais de justice de Montréal risque d’être annulé après la révélation d’une relation intime entre la procureure la Couronne, Me Alice Bourbonnais-Rougeau, et un avocat de la défense, Me Mathieu Rondeau-Poissant.

Écoutez l'analyse de Me René Verret, ancien porte-parole du Directeur des poursuites criminelles et pénales et avocat au cabinet Boucher, à La commission.

Ce dernier souligne la gravité éthique et l’importance de l’apparence de justice dans ce dossier.

«Ce qu'on allègue, c'est quand même très sérieux. L'avocat de défense qui est concerné, on dit même qu'il était mandaté par ses collègues pour avoir des discussions avec la poursuite par rapport au dossier. Alors, est-ce qu'il y a eu des échanges ou pas? [...] On ne le sait pas. Je ne sais pas ce que la preuve va établir [...] Il faut être prudent dans nos propos, mais quand même, l'allégation est très sérieuse.»

Me René Verret

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Bébé laissé dans l'auto: «À cet âge, on a conscience d'être abandonné»
La commission
Bébé laissé dans l'auto: «À cet âge, on a conscience d'être abandonné»
0:00
12:04
Conflit dans le métro: un homme de 72 ans lutte pour sa vie
Lagacé le matin
Conflit dans le métro: un homme de 72 ans lutte pour sa vie
0:00
5:22

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«Faut sortir l'artillerie lourde avec un tyran comme Trump» -Nathalie Normandeau
Le gouverneur de la Californie lui résiste
«Faut sortir l'artillerie lourde avec un tyran comme Trump» -Nathalie Normandeau
Un enfant sur deux a faim en arrivant à l'école
Au Québec
Un enfant sur deux a faim en arrivant à l'école
Air Canada: des actions collectives déposées en cour
Conflit de travail
Air Canada: des actions collectives déposées en cour
Fausses nouvelles sur son épouse: Macron veut aller en justice
Discussion
Fausses nouvelles sur son épouse: Macron veut aller en justice
Le prix moyen des maisons unifamiliales a franchi le cap du million à Montréal
La propriété, de plus en plus inaccessible
Le prix moyen des maisons unifamiliales a franchi le cap du million à Montréal
Fiasco SAAQClic: Sébastien Lépine défend bec et ongles François Bonnardel
Commission Gallant
Fiasco SAAQClic: Sébastien Lépine défend bec et ongles François Bonnardel
«Lucien Bouchard a été le Paul St-Pierre Plamondon d'une autre époque»
Ses propos concernant le chef péquiste font jaser
«Lucien Bouchard a été le Paul St-Pierre Plamondon d'une autre époque»
Deuxième trimestre d'Hydro: «Plusieurs centaines de millions en bénéfice net»
Les résultats annoncés la semaine prochaine
Deuxième trimestre d'Hydro: «Plusieurs centaines de millions en bénéfice net»
«Le futur Nobel de la paix, Donald Trump, où est-il?» -Nathalie Normandeau
La commission
«Le futur Nobel de la paix, Donald Trump, où est-il?» -Nathalie Normandeau
L'alcool des États-Unis à la poubelle? «Une épine dans le pied du gouvernement»
SAQ
L'alcool des États-Unis à la poubelle? «Une épine dans le pied du gouvernement»
Les transporteurs par autobus demandent à Québec de «rouvrir l'enveloppe»
Subventions réduites et coûts en hausse
Les transporteurs par autobus demandent à Québec de «rouvrir l'enveloppe»
Bébé laissé dans l'auto: «À cet âge, on a conscience d'être abandonné»
Pour aller aux danseuses
Bébé laissé dans l'auto: «À cet âge, on a conscience d'être abandonné»
«Peut-être que Trump va apprendre de ses décisions intempestives»
La commission
«Peut-être que Trump va apprendre de ses décisions intempestives»
Diplôme universitaire: de moins en moins avantageux pour les jeunes hommes
Étude de l’Institut du Québec
Diplôme universitaire: de moins en moins avantageux pour les jeunes hommes
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Football des Alouettes
En direct
Le Football des Alouettes
En ondes jusqu’à 22:30