Ses propos concernant le chef péquiste font jaser

Malgré la popularité du Parti québécois dans les sondages et l'appui au projet de souveraineté chez les jeunes, Lucien Bouchard a invité le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, à réévaluer sa promesse de tenir un référendum dans un premier mandat.

C'est ce que l'ex-premier ministre, avocat et actuel négociateur de la Fédération des médecins spécialistes, a déclaré en entrevue à Radio-Canada.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter des propos de Lucien Bouchard concernant Paul St-Pierre Plamondon jeudi à La commission.