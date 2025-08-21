Ses propos concernant le chef péquiste font jaser

Malgré la popularité du Parti québécois dans les sondages et l'appui au projet de souveraineté chez les jeunes, Lucien Bouchard a invité le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, à réévaluer sa promesse de tenir un référendum dans un premier mandat.
C'est ce que l'ex-premier ministre, avocat et actuel négociateur de la Fédération des médecins spécialistes, a déclaré en entrevue à Radio-Canada.
«Lucien Bouchard a été le Paul St-Pierre Plamondon d'une autre époque, c'est-à-dire que lui, il avait fait remonter les intentions de vote de façon formidables, en étant déterminé, en quittant le Parti conservateur, en revenant sur la scène provinciale, en prenant la tête du mouvement du Oui à la place de Jacques Parizeau. Puis là, devant son échec à gagner, aller plus loin, il dit: "Attention, le jeune, moi j'ai connu un échec, fais ton attention un peu."»