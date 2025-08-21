 Aller au contenu
Société
Subventions réduites et coûts en hausse

Les transporteurs par autobus demandent à Québec de «rouvrir l'enveloppe»

par 98.5

0:00
10:13

Entendu dans

La commission

le 21 août 2025 12:40

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Les transporteurs par autobus demandent à Québec de «rouvrir l'enveloppe»
La Fédération des transporteurs par autobus ont besoin d'aide... et d'air. / La Presse Canadienne

La Fédération des transporteurs par autobus tire à nouveau sur la sonnette d’alarme en accusant Québec de les avoir abandonnés depuis que l’aide financière pour faire l’achat de bus électrique a été diminuée.

Les transporteurs, qui opèrent des autobus électriques, estiment que le manque à gagner est de 12 millions de dollars par année.

Écoutez la PDG de la Fédération des transporteurs par autobus, Chantale Dugas, à La commission jeudi.

«Ça prend des bornes de recharge, des garages pour installer ces véhicules-là. Évidemment, nos transporteurs doivent aussi considérer davantage de véhicules de rechange, parce que c'est une nouvelle technologie et on a besoin d'un véhicule de recharge, une flotte un peu plus importante (...) On a demandé de rouvrir cette enveloppe-là pour donner de l'air aux transporteurs...»

Chantale Dugas

