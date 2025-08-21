Subventions réduites et coûts en hausse

La Fédération des transporteurs par autobus tire à nouveau sur la sonnette d’alarme en accusant Québec de les avoir abandonnés depuis que l’aide financière pour faire l’achat de bus électrique a été diminuée.

Les transporteurs, qui opèrent des autobus électriques, estiment que le manque à gagner est de 12 millions de dollars par année.

Écoutez la PDG de la Fédération des transporteurs par autobus, Chantale Dugas, à La commission jeudi.