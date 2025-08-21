La Société des alcools du Québec (SAQ) s'apprête à détruire des milliers de produits provenant des États-Unis sur le point d'expirer.

La valeur de ces vins, prêts à boire et autres s'élève à 300 000$.

L'information, d'abord rapportée par Radio-Canada, a été confirmée à Cogeco Nouvelles.

Par courriel, la SAQ rappelle que c'est le gouvernement qui interdit la vente de ces produits et que c'est donc lui qui a le dernier mot. Une porte-parole souligne toutefois que le scénario entourant ces produits peut encore changer.

