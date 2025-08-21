 Aller au contenu
L'alcool des États-Unis à la poubelle? «Une épine dans le pied du gouvernement»

le 21 août 2025 12:40

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'alcool des États-Unis à la poubelle? «Une épine dans le pied du gouvernement»
La Société des alcools du Québec (SAQ) s'apprête à détruire des milliers de produits provenant des États-Unis sur le point d'expirer. / Carl Marchand / Cogeco Nouvelles

La Société des alcools du Québec (SAQ) s'apprête à détruire des milliers de produits provenant des États-Unis sur le point d'expirer.

La valeur de ces vins, prêts à boire et autres s'élève à 300 000$.

L'information, d'abord rapportée par Radio-Canada, a été confirmée à Cogeco Nouvelles.

Par courriel, la SAQ rappelle que c'est le gouvernement qui interdit la vente de ces produits et que c'est donc lui qui a le dernier mot. Une porte-parole souligne toutefois que le scénario entourant ces produits peut encore changer.

Écoutez le président et stratège principal d'Aucoin Stratégie et Communication, Louis Aucoin, commenter cette potentielle décision de la SAQ.

«C'est une épine dans le pied du gouvernement, c'est sûr, mais il y a quand même un sentiment antiaméricain qui est encore très, très fort [...] En gros, cette idée-là qu'on n'a pas envie d'aller chercher ces produits-là, qu'on n'a pas envie de les consommer, ça existe. Il va y avoir des appuis à cette idée [...] Mais il y a un consensus quand même assez large pour dire: "On aurait dû les écouler."»

Louis Aucoin

