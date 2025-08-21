Bras de fer entre Dubé et Bouchard

Un bras de fer médiatique a éclaté entre le ministre de la Santé, Christian Dubé, et l'ancien premier ministre du Québec Lucien Bouchard au sujet de la rémunération des médecins.

Écoutez chroniqueur du 98.5, Philippe Léger, qui décortique les commentaires des deux hommes politiques ayant accordé des entrevues aux médias, séparément.