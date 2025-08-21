 Aller au contenu
Bras de fer entre Dubé et Bouchard

«Le gouvernement a raison de tenir tête aux fédérations des médecins»

le 21 août 2025 07:20

Patrick Lagacé
Philippe Léger
La chronique politique de Philippe Léger / Cogeco Média

Un bras de fer médiatique a éclaté entre le ministre de la Santé, Christian Dubé, et l'ancien premier ministre du Québec Lucien Bouchard au sujet de la rémunération des médecins. 

Écoutez chroniqueur du 98.5, Philippe Léger, qui décortique les commentaires des deux hommes politiques ayant accordé des entrevues aux médias, séparément.

«Quand j'écoutais les deux parties, j'en venais toujours à la conclusion que le gouvernement Legault et Christian Dubé ont raison de tenir tête aux fédérations des médecins spécialistes sur leur objectif de lier la rémunération à des objectifs. C'est fondamental.» 

Philippe Léger

Notons que M. Bouchard s'est entretenu avec Patrick Lagacé mercredi et M. Dubé a fait de même en matinée. Ils ont ensuite parlé de la rémunération des médecins avec des représentants d'autres médias. 

Autres sujets abordés:

  • Le ministre François Bonnardel se retrouve sur la sellette à la commission Gallant. Divers témoignages ont laissé entendre que son bureau a aidé la SAAQ à dissimuler des documents, ce qui accroît la pression sur lui;
  • Pablo Rodriguez et ses réponses évasives... 
