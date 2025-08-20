 Aller au contenu
Rien ne va plus entre Québec et les spécialistes

«Comment peut-on négocier avec un revolver sur la tempe?» -Lucien Bouchard

le 20 août 2025 07:53

Patrick Lagacé
Lucien Bouchard / La Presse Canadienne

Les négociations entre Québec et la Fédération des médecins spécialistes vont mal de l'aveu du négociateur mandaté par la FMSQ, l'ex-premier ministre Lucien Bouchard.

Elles sont au point mort depuis le dépôt du projet de loi 106 sur leur responsabilité collective et leur imputabilité.

Selon Lucien Bouchard, le gouvernement Legault veut imposer la plupart des éléments.

«Les Québécois, ils savent que le système va mal, qu'il est mal géré. Il y a un ministère [celui de la Santé] qui n'a pas à se vanter de ses performances, au contraire, et qui tente maintenant en bonne partie de garrocher sa responsabilité sur le dos des médecins [...] La loi 106, ça ne marchera pas [...] Comment peut-on négocier avec un revolver sur la tempe?»

Lucien Bouchard

Lucien Bouchard souhaite que le premier ministre François Legault s'implique personnellement dans les négociations. 

