Rien ne va plus entre Québec et les spécialistes

Les négociations entre Québec et la Fédération des médecins spécialistes vont mal de l'aveu du négociateur mandaté par la FMSQ, l'ex-premier ministre Lucien Bouchard.

Elles sont au point mort depuis le dépôt du projet de loi 106 sur leur responsabilité collective et leur imputabilité.

Selon Lucien Bouchard, le gouvernement Legault veut imposer la plupart des éléments.