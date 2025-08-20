Négos avec les médecins

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, presse les médecins de lui faire une contre-proposition dans le cadre des négociations en cours.

Les pourparlers pour renouveler les ententes-cadres sur leur rémunération se déroulent alors que le gouvernement veut aussi établir des critères de performance, via le projet de loi 106.

Christian Dubé assure qu'il n'entend pas abandonner la législation décriée par les médecins omnipraticiens et spécialistes.

Écoutez le ministre de la Santé, Christian Dubé, faire le point au micro de Patrick Lagacé mercredi.