Après Broadway...

Après 10 ans de succès aux États-Unis, le spectacle musical produit par Lin Manuel Miranda arrive enfin à Montréal.
En tout, près de dix spectacles seront présentés à la salle Wilfrid Pelletier jusqu'au 7 septembre.
Écoutez la critique de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson qui a assisté à une représentation du spectacle, jeudi, dans l'émission de Patrick Lagacé.
«C'est quand même une comédie musicale de 2 heures 45 minutes avec 48 chansons et une entracte. Mais, ces chansons sont percutantes et restent en tête avec juste assez d'émotion pour qu'on se sente interpellé par cette histoire qui devient un peu la nôtre.»