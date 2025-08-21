Après Broadway...

Après 10 ans de succès aux États-Unis, le spectacle musical produit par Lin Manuel Miranda arrive enfin à Montréal.

En tout, près de dix spectacles seront présentés à la salle Wilfrid Pelletier jusqu'au 7 septembre.

Écoutez la critique de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson qui a assisté à une représentation du spectacle, jeudi, dans l'émission de Patrick Lagacé.