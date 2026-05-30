Accusé d'agression sexuelle

Le chanteur Patrick Bruel a annoncé l'annulation de plusieurs de ses spectacles en amont des accusations d'agression sexuelle et de viol auxquels il fait face.

Par communiqué, le chanteur affirme que cette décision a été prise par un «souci d'apaisement et de responsabilité».

Cette décision s'ajoute à son retrait de la prochaine tournée caritative des Enfoirés ainsi qu'au report indéfini de nombreuses dates en Europe et au Québec.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair faire le point sur cette histoire, samedi, à l'émission Signé Lévesque.