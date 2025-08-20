L'ex-chef de cabinet de François Bonnardel a modifié un document en 2020 pour tromper les élus en lien avec la SAAQ.
Écoutez Nathalie Normandeau discuter mercredi de cette nouvelle révélée dans le cadre de la commission Gallant.
«Le ministre de la Sécurité publique, qui était responsable, à cette époque-là, du ministère des Transports, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que son cabinet a joué un rôle dans ces informations qui n'ont pas été transmises. Il est dans le trouble et on ne l'a pas encore entendu. Ça se fera demain et vendredi. Alors on peut dire que l'étau se resserre sur François Bonnardel.»
