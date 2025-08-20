 Aller au contenu
Politique provinciale
Commission Gallant

«L'étau se resserre sur François Bonnardel» -Nathalie Normandeau

par 98.5

0:00
12:08

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 août 2025 17:26

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«L'étau se resserre sur François Bonnardel» -Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

L'ex-chef de cabinet de François Bonnardel a modifié un document en 2020 pour tromper les élus en lien avec la SAAQ.

Écoutez Nathalie Normandeau discuter mercredi de cette nouvelle révélée dans le cadre de la commission Gallant.

«Le ministre de la Sécurité publique, qui était responsable, à cette époque-là, du ministère des Transports, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que son cabinet a joué un rôle dans ces informations qui n'ont pas été transmises. Il est dans le trouble et on ne l'a pas encore entendu. Ça se fera demain et vendredi. Alors on peut dire que l'étau se resserre sur François Bonnardel.»

Nathalie Normandeau

Aussi dans cette chronique : 

  • Incident entre Luc Boileau, directeur national de la santé publique, et un utilisateur de trottinette.
