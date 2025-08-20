Sondage post élection partielle

Selon un sondage publié après la victoire du Parti québécois (PQ) à Arthabaska, le gouvernement Legault (CAQ) connaît une forte baisse de confiance, avec François Legault à seulement 17 % d’appui comme premier ministre, derrière Paul St-Pierre Plamondon (35 %) et Pablo Rodriguez (26 %).

Les Québécois ne sont clairement plus satisfaits du gouvernement Legault.

Est-ce qu'un remaniement ministériel pourrait influencer la situation?

Écouter Philippe Léger, analyste politique, expliquer le tout, mercredi, au micro du Québec maintenant.