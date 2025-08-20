 Aller au contenu
Justice et faits divers
Pour aller aux danseuses

Bébé laissé dans l'auto: «À cet âge, on a conscience d'être abandonné»

La commission

le 20 août 2025 14:59

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Bébé laissé dans l'auto: «À cet âge, on a conscience d'être abandonné»
Le 6 juin 2024 à Berthierville, un homme de 33 ans de Repentigny a laissé son bébé âgé seulement d'un an durant 45 minutes dans une voiture fermée, sans climatisation par 30°C, pour aller dans un club de danseuses. 

L’enfant a été secouru par la police après l’alerte d’un citoyen, et confié à une tierce personne, tandis que le père, intoxiqué, fait l’objet d’une enquête pour négligence criminelle. 

Quels sont les risques à la santé psychologique et mentale au bébé?

Écoutez Éloïse Cossette, porte-parole à la Sûreté du Québec, et le Dr Gilles Chamberland, médecin psychiatre à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel, en discuter à La commission

«On ne peut pas avoir recours, à cet âge-là, à des mécanismes de défense évolués, comme la rationalisation, tout ce qu'on sait, c'est qu'on a besoin d'aide pis que l'aide n'arrive pas. C'est la seule information qu'on enregistre et c'est là qu'on panique, et c'est là qu'après ça, on ne peut plus faire confiance.»

Dr Gilles Chamberland, médecin psychiatre

