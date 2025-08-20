Pour aller aux danseuses

Le 6 juin 2024 à Berthierville, un homme de 33 ans de Repentigny a laissé son bébé âgé seulement d'un an durant 45 minutes dans une voiture fermée, sans climatisation par 30°C, pour aller dans un club de danseuses.

L’enfant a été secouru par la police après l’alerte d’un citoyen, et confié à une tierce personne, tandis que le père, intoxiqué, fait l’objet d’une enquête pour négligence criminelle.

Quels sont les risques à la santé psychologique et mentale au bébé?

Écoutez Éloïse Cossette, porte-parole à la Sûreté du Québec, et le Dr Gilles Chamberland, médecin psychiatre à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel, en discuter à La commission.