Économie
Conflit de travail

Postes Canada: le syndicat présente de nouvelles offres

Entendu dans

La commission

le 20 août 2025 14:31

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Postes Canada: le syndicat présente de nouvelles offres
Des négociations sont prévues avec des médiateurs fédéraux, dans le conflit de travail chez Postes Canada. / Christinne Muschi/ La Presse Canadienne

Le syndicat des employés de Postes Canada a présenté de nouvelles offres, incluant une augmentation salariale de 13 % sur quatre ans et l’ajout d’employés à temps partiel, avec des négociations prévues avec des médiateurs fédéraux.

Les enjeux majeurs incluent la baisse du trafic postal traditionnel et la proposition syndicale d’élargir la mission de Postes Canada.  

Écoutez les Commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez à ce sujet, mercredi. 

Autres sujets abordés: 

  • Des chantiers majeurs, comme la réfection de la membrane d’étanchéité à Berri-UQAM et le remplacement des pompes sur l’avenue des Pins entraîneront des travaux à Montréal pour plusieurs années.
