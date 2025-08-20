Conflit de travail

Le syndicat des employés de Postes Canada a présenté de nouvelles offres, incluant une augmentation salariale de 13 % sur quatre ans et l’ajout d’employés à temps partiel, avec des négociations prévues avec des médiateurs fédéraux.

Les enjeux majeurs incluent la baisse du trafic postal traditionnel et la proposition syndicale d’élargir la mission de Postes Canada.

Écoutez les Commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez à ce sujet, mercredi.

Autres sujets abordés: