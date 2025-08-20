Conflit de travail chez Hydro-Québec

Le droit de grève donne-t-il le droit de faire du vandalisme sur des biens publics?

La réponse peut sembler évidente, mais des syndiqués d’Hydro-Québec ont une autre vision des choses.

Le Journal de Montréal a publié des photos de centaines de camions vandalisés par des syndiqués qui ont décidé d’exprimer leur mécontentement face à leur employeur.

Près de 500 camions de l’entreprise ont été vandalisés par des syndiqués du Syndicat des employés de métiers d’Hydro-Québec, causant plus de 200 000 $ de dommages, principalement par des graffitis et peintures difficiles à enlever.

Hydro-Québec souhaite que le syndicat assume les coûts, alors que les négociations de conventions collectives se poursuivent avec neuf syndicats, dont quatre ententes de principe.

Écoutez Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole d’Hydro-Québec, discuter des dégâts et dommages causés par les syndiqués, à La commission.