 Aller au contenu
Société
Conflit de travail chez Hydro-Québec

500 camions endommagés: le vandalisme comme moyen de pression syndical

par 98.5

0:00
14:17

Entendu dans

La commission

le 20 août 2025 13:31

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
500 camions endommagés: le vandalisme comme moyen de pression syndical
Près de 500 camions d'Hydro-Québec ont été vandalisés par des syndiqués du Syndicat des employés de métiers d’Hydro-Québec, causant plus de 200 000 $ de dommages. / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

Le droit de grève donne-t-il le droit de faire du vandalisme sur des biens publics? 

La réponse peut sembler évidente, mais des syndiqués d’Hydro-Québec ont une autre vision des choses.

Le Journal de Montréal a publié des photos de centaines de camions vandalisés par des syndiqués qui ont décidé d’exprimer leur mécontentement face à leur employeur.

Près de 500 camions de l’entreprise ont été vandalisés par des syndiqués du Syndicat des employés de métiers d’Hydro-Québec, causant plus de 200 000 $ de dommages, principalement par des graffitis et peintures difficiles à enlever.

Hydro-Québec souhaite que le syndicat assume les coûts, alors que les négociations de conventions collectives se poursuivent avec neuf syndicats, dont quatre ententes de principe.

Écoutez Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole d’Hydro-Québec, discuter des dégâts et dommages causés par les syndiqués, à La commission. 

«On répertorie à peu près 500 cas du genre. Donc, on est déçu, on est déçu puis on ne trouve pas ça acceptable. Ce sont des gestes qui ne sont pas à la hauteur de la fonction. Donc, nous, on est aux tables de négo en toute bonne foi. Alors, on est déçu que ce genre de geste là puisse être posé.»

Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole d’Hydro-Québec

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Altercation virale entre Luc Boileau et un trottinettiste à Montréal
Lagacé le matin
Altercation virale entre Luc Boileau et un trottinettiste à Montréal
0:00
6:43
«Il y a un combat entre l'ère du savoir et l'ère de l'avoir» -Nicolas Duvernois
Radio textos
«Il y a un combat entre l'ère du savoir et l'ère de l'avoir» -Nicolas Duvernois
0:00
26:39

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«Si ça va dans la rue, ça doit respecter le code de la route» -Luc Ferrandez
Incident de Luc Boileau avec un trottinettiste
«Si ça va dans la rue, ça doit respecter le code de la route» -Luc Ferrandez
«Ça devient encourageant pour les jeunes de participer à ces délits-là»
Recrutement des jeunes par les criminels
«Ça devient encourageant pour les jeunes de participer à ces délits-là»
Air Canada: «Où ça achoppe, ce sont les remboursements de dépenses»
Remboursement des vols de remplacement
Air Canada: «Où ça achoppe, ce sont les remboursements de dépenses»
Une majorité de Québécois veulent du changement politique
Les sondages le confirment
Une majorité de Québécois veulent du changement politique
Entente de principe: sera-t-elle approuvée par les agents de bord?
Air Canada
Entente de principe: sera-t-elle approuvée par les agents de bord?
La bonne nouvelle de la journée
La commission
La bonne nouvelle de la journée
Votre facture d'épicerie va continuer à augmenter
Mauvaise nouvelle
Votre facture d'épicerie va continuer à augmenter
Des jeunes du camp du OUI étalent leur arguments pour la souveraineté du Québec
56% des 18-34 ans en faveur de l'indépendance
Des jeunes du camp du OUI étalent leur arguments pour la souveraineté du Québec
«Des personnalités de grande envergure en Israël reconnaissent le génocide»
Accord de cessez-le-feu à Gaza?
«Des personnalités de grande envergure en Israël reconnaissent le génocide»
À quoi s'attendre du retour de Pierre Poilievre à la Chambre des communes?
Le chef conservateur gagne en Alberta
À quoi s'attendre du retour de Pierre Poilievre à la Chambre des communes?
Voici comment le pont de l’Île d’Orléans aurait pu coûter moins cher
2,7G$ pour le nouveau pont
Voici comment le pont de l’Île d’Orléans aurait pu coûter moins cher
«Sainte-Thérèse s’est fait avoir, il n’y a même pas de place à l’interprétation»
Une glissade à 225 000$
«Sainte-Thérèse s’est fait avoir, il n’y a même pas de place à l’interprétation»
« La ville avait mis plus d’argent dans les chats errants que dans l’itinérance»
À l'époque où Luc Ferrandez était en politique
« La ville avait mis plus d’argent dans les chats errants que dans l’itinérance»
Montréal souhaite que Québec nomme un «top gun» de l'itinérance
La population itinérante en hausse
Montréal souhaite que Québec nomme un «top gun» de l'itinérance
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00