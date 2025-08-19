La vague orange de Taylor Swift

La chanteuse américaine Taylor Swift a déclenché une vague marketing autour de la sortie de son 12ᵉ album, The Life of A Showgirl, en utilisant des codes couleurs (orange, vert menthe, violet) inspirés de la pochette.
De nombreuses entreprises d’ici et d’ailleurs se sont inspirées d’elle pour modifier leurs logos ou bien adapter leurs publications en ligne. On pense au parti politique Québec solidaire, par exemple.
Pourquoi utiliser Taylor Swift comme outil marketing pour mousser sa visibilité? Est-ce que ça fonctionne et est-ce que c’est payant?
Écoutez Luc Dupont, professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa, à ce sujet au micro de Catherine Beauchamp.
Le professeur note à quel point la chanteuse opte pour une stratégie innovante.
«C'est une machine marketing franchement remarquable. À une autre époque, elle aurait annoncé le lancement de cet album dans un show de fin de soirée. Mais dans ce cas-là, elle l'a fait sur le balado (de son conjoint). [...] Elle le fait dans un podcast, mais elle ne le fait pas dans un podcast qui rejoint son monde à elle. Donc, autre stratégie très audacieuse parce que là, elle ne parle pas au Swifties quand elle parle à son chum, puis elle parle de football. On n'est pas là-dedans. Donc, elle prend ce risque-là, mais en même temps, elle fait ce qu'on appelle aujourd'hui de la promotion croisée.»