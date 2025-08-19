La vague orange de Taylor Swift

La chanteuse américaine Taylor Swift a déclenché une vague marketing autour de la sortie de son 12ᵉ album, The Life of A Showgirl, en utilisant des codes couleurs (orange, vert menthe, violet) inspirés de la pochette.

De nombreuses entreprises d’ici et d’ailleurs se sont inspirées d’elle pour modifier leurs logos ou bien adapter leurs publications en ligne. On pense au parti politique Québec solidaire, par exemple.

Pourquoi utiliser Taylor Swift comme outil marketing pour mousser sa visibilité? Est-ce que ça fonctionne et est-ce que c’est payant?

Écoutez Luc Dupont, professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa, à ce sujet au micro de Catherine Beauchamp.

Le professeur note à quel point la chanteuse opte pour une stratégie innovante.