 Aller au contenu
Société
La vague orange de Taylor Swift

«C'est une machine marketing franchement remarquable» -Luc Dupont

par 98.5

0:00
9:06

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 août 2025 16:43

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
«C'est une machine marketing franchement remarquable» -Luc Dupont
Taylor Swift en concert en 2024 / AP/Lewis Joly

La chanteuse américaine Taylor Swift a déclenché une vague marketing autour de la sortie de son 12ᵉ album, The Life of A Showgirl, en utilisant des codes couleurs (orange, vert menthe, violet) inspirés de la pochette.

De nombreuses entreprises d’ici et d’ailleurs se sont inspirées d’elle pour modifier leurs logos ou bien adapter leurs publications en ligne. On pense au parti politique Québec solidaire, par exemple.

Pourquoi utiliser Taylor Swift comme outil marketing pour mousser sa visibilité? Est-ce que ça fonctionne et est-ce que c’est payant?

Écoutez Luc Dupont, professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa, à ce sujet au micro de Catherine Beauchamp.

Le professeur note à quel point la chanteuse opte pour une stratégie innovante.

«C'est une machine marketing franchement remarquable. À une autre époque, elle aurait annoncé le lancement de cet album dans un show de fin de soirée. Mais dans ce cas-là, elle l'a fait sur le balado (de son conjoint). [...] Elle le fait dans un podcast, mais elle ne le fait pas dans un podcast qui rejoint son monde à elle. Donc, autre stratégie très audacieuse parce que là, elle ne parle pas au Swifties quand elle parle à son chum, puis elle parle de football. On n'est pas là-dedans. Donc, elle prend ce risque-là, mais en même temps, elle fait ce qu'on appelle aujourd'hui de la promotion croisée.»

Luc Dupont

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Trop de suppléments peut augmenter le risque de développer certains cancers»
Radio textos
«Trop de suppléments peut augmenter le risque de développer certains cancers»
0:00
15:03
«Le projet de loi, comme tel, est une entrave à toutes négociations»
Le Québec maintenant
«Le projet de loi, comme tel, est une entrave à toutes négociations»
0:00
8:32

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
De Tim Hortons et St-Hubert à la haute gastronomie montréalaise
Le chef Marc-Olivier Frappier
De Tim Hortons et St-Hubert à la haute gastronomie montréalaise
«1,4 million de Canadiens ont raté un paiement de crédit au deuxième trimestre»
Jeunes de 36 ans et moins
«1,4 million de Canadiens ont raté un paiement de crédit au deuxième trimestre»
«Pas de soldats américains en Ukraine» -Valérie Beaudoin
Guerre Russie-Ukraine
«Pas de soldats américains en Ukraine» -Valérie Beaudoin
«C'est difficile d'aller chercher un élan deux fois en politique»
Poilievre de retour à la Chambre des Communes
«C'est difficile d'aller chercher un élan deux fois en politique»
Le remaniement ministériel peut-il relever la CAQ?
Une manoeuvre impopulaire, selon un sondage
Le remaniement ministériel peut-il relever la CAQ?
«J'ai l'impression que c'est le moment pour moi» -Guy Jodoin
Il prend sa retraite du Tricheur
«J'ai l'impression que c'est le moment pour moi» -Guy Jodoin
«C'est une infection qu'on connaît bien, qu'on attendait» -Le Dr Alex Carignan
Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses
«C'est une infection qu'on connaît bien, qu'on attendait» -Le Dr Alex Carignan
Les tribunaux serrent la vis à l’aliénation parentale
Droit de la famille
Les tribunaux serrent la vis à l’aliénation parentale
Une invitation pour Cole Caufield, mais pas pour Lane Hutson
Équipe nationale américaine de hockey
Une invitation pour Cole Caufield, mais pas pour Lane Hutson
Édition record pour le festival Lasso qui a attiré 51 500 festivaliers
Hausse de l'intérêt pour le country
Édition record pour le festival Lasso qui a attiré 51 500 festivaliers
«Le projet de loi, comme tel, est une entrave à toutes négociations»
Rémunération des médecins
«Le projet de loi, comme tel, est une entrave à toutes négociations»
«Il faudra s'armer de patience», le retour des vols d'Air Canada sera complexe
Jusqu'à 10 jours avant un retour à la normale
«Il faudra s'armer de patience», le retour des vols d'Air Canada sera complexe
«Il faut faire davantage équipe: c'est un état d'esprit» -Isabelle Dessureault
Chambre de commerce du Montréal métropolitain
«Il faut faire davantage équipe: c'est un état d'esprit» -Isabelle Dessureault
«La moitié des produits importés n'ont pas de droit de douane»
Entreprises américaines
«La moitié des produits importés n'ont pas de droit de douane»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00