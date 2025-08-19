Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le gouvernement de la CAQ négocient avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et la Fédération des médecins spécialistes (FMSQ) autour du projet de loi 106.

Christian Dubé vise entre autres à lier jusqu’à 25 % de la rémunération des médecins de famille à des indicateurs de performance.

Les médecins rejettent en bloc ce projet, pourquoi?

Écoutez le Dr Benoit Heppell, médecin de famille, expliquer le tout, mardi, au micro du Québec maintenant avec Catherine Beauchamp.

La date butoir des négociations est fixée au 21 septembre.