Le chef conservateur gagne en Alberta

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a reçu un peu plus de 80% des voix lors de l’élection partielle dans la circonscription de Battle River—Crowfoot, en Alberta, lundi.

Il pourra ainsi revenir siéger à la Chambre des communes, lui qui avait été défait dans Carleton, à Ottawa, lors des élections générales d’avril dernier.

Écoutez Joël-Denis Bellavance, chef de bureau de La Presse à Ottawa, commenter la victoire de Pierre Poilièvre.