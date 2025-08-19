Le chef conservateur gagne en Alberta

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a reçu un peu plus de 80% des voix lors de l’élection partielle dans la circonscription de Battle River—Crowfoot, en Alberta, lundi.
Il pourra ainsi revenir siéger à la Chambre des communes, lui qui avait été défait dans Carleton, à Ottawa, lors des élections générales d’avril dernier.
Écoutez Joël-Denis Bellavance, chef de bureau de La Presse à Ottawa, commenter la victoire de Pierre Poilièvre.
«Un ton abrasif, hargneux, ça pouvait marcher avec Justin Trudeau. Mais ça ne fonctionne pas avec Mark Carney. Pourquoi ? Parce que Mark Carney est plutôt posé. Il réfléchit avant de répondre et ne donne pas forcément de prise à son interlocuteur. Le contexte est donc différent, d’autant plus que la situation politique est particulière avec la guerre commerciale menée par les Américains.»