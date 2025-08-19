 Aller au contenu
Politique fédérale
Le chef conservateur gagne en Alberta

À quoi s'attendre du retour de Pierre Poilievre à la Chambre des communes?

par 98.5

0:00
10:01

Entendu dans

La commission

le 19 août 2025 14:01

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
À quoi s'attendre du retour de Pierre Poilievre à la Chambre des communes?
De gauche à droite : Anaida Poilievre, le chef du Parti conservateur Pierre Poilievre, Damien Kurek et Danielle Kurek célèbrent la victoire de Poilievre lors de l’élection partielle dans la circonscription de Battle River—Crowfoot à Camrose, en Alberta. / Jason Franson/La Presse Canadienne

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a reçu un peu plus de 80% des voix lors de l’élection partielle dans la circonscription de Battle River—Crowfoot, en Alberta, lundi.

Il pourra ainsi revenir siéger à la Chambre des communes, lui qui avait été défait dans Carleton, à Ottawa, lors des élections générales d’avril dernier.

Écoutez Joël-Denis Bellavance, chef de bureau de La Presse à Ottawa, commenter la victoire de Pierre Poilièvre. 

«Un ton abrasif, hargneux, ça pouvait marcher avec Justin Trudeau. Mais ça ne fonctionne pas avec Mark Carney. Pourquoi ? Parce que Mark Carney est plutôt posé. Il réfléchit avant de répondre et ne donne pas forcément de prise à son interlocuteur. Le contexte est donc différent, d’autant plus que la situation politique est particulière avec la guerre commerciale menée par les Américains.»

Joël-Denis Bellavance, sur les défis qui attendent Pierre Poilievre à son retour en chambre.

