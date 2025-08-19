Accord de cessez-le-feu à Gaza?

Une proposition de cessez-le-feu de 60 jours à Gaza est sur la table.
Peut-on avoir de l'espoir d'une détente dans cette région, afin de véritablement laisser passer l'aide humanitaire?
Autres sujets abordés:
- Les témoignages attendus de François Bonnardel et Geneviève Guilbault à la commission Gallant sur des dépassements de coûts en 2020;
- Le projet informatique SIFARH du Réseau de la santé au Québec, estimé à 1,2 milliard de dollars sur quinze ans.
«Est-ce que cette pression de la population [israélienne] est plus forte que la pression qu'exerce l'extrême droite sur le leadership de Netanyahou? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va faire plier Netanyahou?»