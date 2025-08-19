 Aller au contenu
Accord de cessez-le-feu à Gaza?

«Des personnalités de grande envergure en Israël reconnaissent le génocide»

par 98.5

0:00
4:23

Entendu dans

La commission

le 19 août 2025 14:01

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Des personnalités de grande envergure en Israël reconnaissent le génocide»
La commission / Cogeco Média

Une proposition de cessez-le-feu de 60 jours à Gaza est sur la table.

Peut-on avoir de l'espoir d'une détente dans cette région, afin de véritablement laisser passer l'aide humanitaire? 

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter, mardi, à La commission

Autres sujets abordés: 

  • Les témoignages attendus de François Bonnardel et Geneviève Guilbault à la commission Gallant sur des dépassements de coûts en 2020;
  • Le projet informatique SIFARH du Réseau de la santé au Québec, estimé à 1,2 milliard de dollars sur quinze ans.

«Est-ce que cette pression de la population [israélienne] est plus forte que la pression qu'exerce l'extrême droite sur le leadership de Netanyahou? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va faire plier Netanyahou?»

Nathalie Normandeau

