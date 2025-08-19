 Aller au contenu
Politique
2,7G$ pour le nouveau pont

Voici comment le pont de l’Île d’Orléans aurait pu coûter moins cher

par 98.5

0:00
12:50

Entendu dans

La commission

le 19 août 2025 13:46

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Voici comment le pont de l’Île d’Orléans aurait pu coûter moins cher
Le pont de l'Île d'Orléans arrive à la fin de sa vie utile. / JeanMarie/Adobe Astock

Le nouveau pont de l'île d'Orléans, d'une longueur de 1,7 km, coûtera 2,7 milliards de dollars, un prix que Luc Ferrandez juge exorbitant. 

Qu'est-ce qui peut justifier une facture aussi élevée?

Écoutez Robin Lapointe, vice-président, ventes et développement des affaires chez Canam Ponts, répondre à la question. 

«On voulait un pont "signature". On a fait appel à un architecte européen qui est arrivé avec un concept nécessitant un soudage complet, ce qui rend le projet très coûteux. Nous avons tenté de le fabriquer dans notre usine de Québec et avons eu de nombreuses discussions avec le ministère des Transports. Nous avons même approché des représentants de la CAQ pour faire accepter notre proposition de boulonner les différentes composantes, comme cela a été fait pour le pont Champlain et tous les ponts que nous construisons en Amérique du Nord. Mais nous avons essuyé une fin de non-recevoir. »

Robin Lapointe

 Selon M. Lapointe, la proposition de CANAM, en plus d’être conçue au Québec, aurait coûté moins cher au trésor public. 

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Sainte-Thérèse s’est fait avoir, il n’y a même pas de place à l’interprétation»
La commission
«Sainte-Thérèse s’est fait avoir, il n’y a même pas de place à l’interprétation»
0:00
16:28
Commission Gallant: «Il y a le danger du syndrome Gérald Tremblay»
Lagacé le matin
Commission Gallant: «Il y a le danger du syndrome Gérald Tremblay»
0:00
12:44

Dernièrement dans La commission

Voir tout
La bonne nouvelle de la journée
La commission
La bonne nouvelle de la journée
Votre facture d'épicerie va continuer à augmenter
Mauvaise nouvelle
Votre facture d'épicerie va continuer à augmenter
Des jeunes du camp du OUI étalent leur arguments pour la souveraineté du Québec
56% des 18-34 ans en faveur de l'indépendance
Des jeunes du camp du OUI étalent leur arguments pour la souveraineté du Québec
«Des personnalités de grande envergure en Israël reconnaissent le génocide»
Accord de cessez-le-feu à Gaza?
«Des personnalités de grande envergure en Israël reconnaissent le génocide»
À quoi s'attendre du retour de Pierre Poilievre à la Chambre des communes?
Le chef conservateur gagne en Alberta
À quoi s'attendre du retour de Pierre Poilievre à la Chambre des communes?
«Sainte-Thérèse s’est fait avoir, il n’y a même pas de place à l’interprétation»
Une glissade à 225 000$
«Sainte-Thérèse s’est fait avoir, il n’y a même pas de place à l’interprétation»
« La ville avait mis plus d’argent dans les chats errants que dans l’itinérance»
À l'époque où Luc Ferrandez était en politique
« La ville avait mis plus d’argent dans les chats errants que dans l’itinérance»
Montréal souhaite que Québec nomme un «top gun» de l'itinérance
La population itinérante en hausse
Montréal souhaite que Québec nomme un «top gun» de l'itinérance
«On a l'impression que tout ce qu'on avance est mis à la déchiqueteuse»
Conflit entre Québec et les omnipraticiens
«On a l'impression que tout ce qu'on avance est mis à la déchiqueteuse»
«Qu’un syndicat salue le travail d’un médiateur, c’est une première»-Marc Ranger
Fin du conflit à Air Canada
«Qu’un syndicat salue le travail d’un médiateur, c’est une première»-Marc Ranger
«Ça a pris un électrochoc pour que le gouvernement se réveille»
Conflit à Air Canada
«Ça a pris un électrochoc pour que le gouvernement se réveille»
Le REM reprend du service dans la métropole
La bonne nouvelle du jour
Le REM reprend du service dans la métropole
L'éthanol dans l'essence: quels en seront les impacts?
Hausse de 10 à 15% d'ici 2030
L'éthanol dans l'essence: quels en seront les impacts?
Pourquoi les écureuils causent-ils autant de dommages?
Cause de pannes de service chez Bell
Pourquoi les écureuils causent-ils autant de dommages?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00