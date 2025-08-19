2,7G$ pour le nouveau pont

Le nouveau pont de l'île d'Orléans, d'une longueur de 1,7 km, coûtera 2,7 milliards de dollars, un prix que Luc Ferrandez juge exorbitant.

Qu'est-ce qui peut justifier une facture aussi élevée?

Écoutez Robin Lapointe, vice-président, ventes et développement des affaires chez Canam Ponts, répondre à la question.