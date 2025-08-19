 Aller au contenu
Politique municipale
À l'époque où Luc Ferrandez était en politique

« La ville avait mis plus d’argent dans les chats errants que dans l’itinérance»

par 98.5

0:00
3:39

Entendu dans

La commission

le 19 août 2025 13:01

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
« La ville avait mis plus d’argent dans les chats errants que dans l’itinérance»
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Écoutez Luc Ferrandez déplorer que Montréal ait privilégié d’autres dépenses à l'époque qu'il était en politique municipal, car l’itinérance ne relève pas de sa juridiction. 

« J’étais très, très fâché, à une certaine époque, d’apprendre que la ville avait voté un budget de 160 millions sur dix ans pour s’occuper des chats errants. Donc, 16 millions par année, ce qui représente 60 % de plus que pour l’itinérance. Quand je leur avais fait remarquer, ils m’avaient répondu : “Oui, mais l’itinérance, ce n’est pas notre travail, c’est celui de Québec. Les chats, c’est notre responsabilité, il faut le faire correctement.” Je n’aime pas ça, je n’aime pas ce calcul. »

Luc Ferrandez

