 Aller au contenu
Politique provinciale
Conflit entre Québec et les omnipraticiens

«On a l'impression que tout ce qu'on avance est mis à la déchiqueteuse»

par 98.5

0:00
18:07

Entendu dans

La commission

le 19 août 2025 12:46

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«On a l'impression que tout ce qu'on avance est mis à la déchiqueteuse»
Le Dr Marc-André Amyot est le président de la FMOQ. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

Le projet de loi 106 sur la rémunération des omnipraticiens et des spécialistes continue de provoquer de vives tensions entre le gouvernement et les fédérations représentant ces professions.

En conférence de presse, mardi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, énonce le « refus total » des médecins de revoir leur mode de rémunération.

Écoutez le Dr Marc-André Amyot, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, réagir aux propos du ministre.

«On a plutôt l'impression que tout ce qu'on avance est mis à la déchiqueteuse et on ne pense pas qu'on est de mauvaise foi. On pense que nos demandes sont légitimes, tellement légitimes qu'on est prêts à les soumettre à un arbitre si jamais.»

Marc-André Amyot

Le président de la FMOQ affirme également ne pas être opposé au projet de loi 106 dans son ensemble, mais estime que certains de ses articles pourraient être modifiés.

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«La question du retour des péages routiers sera de plus en plus d'actualité»
La commission
«La question du retour des péages routiers sera de plus en plus d'actualité»
0:00
16:30
L'éthanol dans l'essence: quels en seront les impacts?
La commission
L'éthanol dans l'essence: quels en seront les impacts?
0:00
10:38

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«Sainte-Thérèse s’est fait avoir, il n’y a même pas de place à l’interprétation»
Une glissade à 225 000$
«Sainte-Thérèse s’est fait avoir, il n’y a même pas de place à l’interprétation»
« La ville avait mis plus d’argent dans les chats errants que dans l’itinérance»
À l'époque où Luc Ferrandez était en politique
« La ville avait mis plus d’argent dans les chats errants que dans l’itinérance»
Montréal souhaite que Québec nomme un «top gun» de l'itinérance
La population itinérante en hausse
Montréal souhaite que Québec nomme un «top gun» de l'itinérance
«Qu’un syndicat salue le travail d’un médiateur, c’est une première»-Marc Ranger
Fin du conflit à Air Canada
«Qu’un syndicat salue le travail d’un médiateur, c’est une première»-Marc Ranger
«Ça a pris un électrochoc pour que le gouvernement se réveille»
Conflit à Air Canada
«Ça a pris un électrochoc pour que le gouvernement se réveille»
Le REM reprend du service dans la métropole
La bonne nouvelle du jour
Le REM reprend du service dans la métropole
L'éthanol dans l'essence: quels en seront les impacts?
Hausse de 10 à 15% d'ici 2030
L'éthanol dans l'essence: quels en seront les impacts?
Pourquoi les écureuils causent-ils autant de dommages?
Cause de pannes de service chez Bell
Pourquoi les écureuils causent-ils autant de dommages?
«La question du retour des péages routiers sera de plus en plus d'actualité»
Une solution pour améliorer la qualité des routes?
«La question du retour des péages routiers sera de plus en plus d'actualité»
Les infrastructures cyclables à Montréal ne fournissent pas à la demande
Selon une étude de l'Université McGill
Les infrastructures cyclables à Montréal ne fournissent pas à la demande
Le président du syndicat des agents de bord prêt à faire de la prison
Grève chez Air Canada
Le président du syndicat des agents de bord prêt à faire de la prison
À Washington: que faut-il espérer de la rencontre Trump-Zelensky?
Guerre Ukraine-Russie
À Washington: que faut-il espérer de la rencontre Trump-Zelensky?
Vouvoiement obligatoire à l’école: «Ce sera un gros défi, surtout chez les ados»
À partir de janvier 2026
Vouvoiement obligatoire à l’école: «Ce sera un gros défi, surtout chez les ados»
Incivilités dans le sport mineur: «Prenez vos pilules les parents, ça presse!»
Des adultes dépassent les bornes dans un tournoi
Incivilités dans le sport mineur: «Prenez vos pilules les parents, ça presse!»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00