Conflit entre Québec et les omnipraticiens

Le projet de loi 106 sur la rémunération des omnipraticiens et des spécialistes continue de provoquer de vives tensions entre le gouvernement et les fédérations représentant ces professions.

En conférence de presse, mardi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, énonce le « refus total » des médecins de revoir leur mode de rémunération.

Écoutez le Dr Marc-André Amyot, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, réagir aux propos du ministre.