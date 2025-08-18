Grève chez Air Canada et article 107

La grève des agents de bord d’Air Canada ayant immobilisé plus de 500 000 voyageurs se poursuit, en dépit des ordonnances fédérales.

Quels sont les défis du gouvernement dans le contexte de l'usage de l'article 107?

Combien vaut le travail des agents de bord? À partir de quel moment devrait-on les payer?

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas, lundi, au micro de Catherine Beauchamp.

Autre sujet abordé: