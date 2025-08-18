Hausse de 10 à 15% d'ici 2030

Le gouvernement du Québec oblige les compagnies pétrolières à augmenter la quantité d’éthanol (produit à partir de biomasse comme le maïs) dans l’essence qu’elles produisent.

En effet, la Loi sur les produits pétroliers a été modifiée pour hausser la proportion de 10 à 15 %, d’ici 2030.

Concrètement, qu'est-ce cela signifie pour les consommateurs?

Écoutez Jesse Caron, porte-parole en matière automobile du CAA, expliquer le tout, lundi, à La commission.