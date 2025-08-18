Hausse de 10 à 15% d'ici 2030

Le gouvernement du Québec oblige les compagnies pétrolières à augmenter la quantité d’éthanol (produit à partir de biomasse comme le maïs) dans l’essence qu’elles produisent.
En effet, la Loi sur les produits pétroliers a été modifiée pour hausser la proportion de 10 à 15 %, d’ici 2030.
Concrètement, qu'est-ce cela signifie pour les consommateurs?
Écoutez Jesse Caron, porte-parole en matière automobile du CAA, expliquer le tout, lundi, à La commission.
«Il y a quelqu'un qui m'a écrit en fin de semaine pour me dire que lui, sa Volvo S60 2020 n'était pas conçue pour recevoir de l'éthanol plus que 10 %. Et il me disait même chose pour les moteurs hors-bord. Et ce monsieur avait raison. Puis vous l'avez évoqué pour les petits moteurs, les bateaux, les souffleuses, les tondeuses... Il faut faire très attention à ça.»