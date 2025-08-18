 Aller au contenu
Politique provinciale
Hausse de 10 à 15% d'ici 2030

L'éthanol dans l'essence: quels en seront les impacts?

par 98.5

0:00
10:38

Entendu dans

La commission

le 18 août 2025 14:54

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'éthanol dans l'essence: quels en seront les impacts?
L’éthanol, produit à partir de biomasse comme le maïs, vise à réduire les gaz à effet de serre, mais son bilan environnemental complet reste controversé. / A_n_d_i_K/Adobe Stock

Le gouvernement du Québec oblige les compagnies pétrolières à augmenter la quantité d’éthanol (produit à partir de biomasse comme le maïs) dans l’essence qu’elles produisent. 

En effet, la Loi sur les produits pétroliers a été modifiée pour hausser la proportion de 10 à 15 %, d’ici 2030. 

Concrètement, qu'est-ce cela signifie pour les consommateurs?

Écoutez Jesse Caron, porte-parole en matière automobile du CAA, expliquer le tout, lundi, à La commission. 

«Il y a quelqu'un qui m'a écrit en fin de semaine pour me dire que lui, sa Volvo S60 2020 n'était pas conçue pour recevoir de l'éthanol plus que 10 %. Et il me disait même chose pour les moteurs hors-bord. Et ce monsieur avait raison. Puis vous l'avez évoqué pour les petits moteurs, les bateaux, les souffleuses, les tondeuses... Il faut faire très attention à ça.»

Jesse Caron, porte-parole en matière automobile du CAA,

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«La question du retour des péages routiers sera de plus en plus d'actualité»
La commission
«La question du retour des péages routiers sera de plus en plus d'actualité»
0:00
16:30
Enseignement collégial: «Si on réduit le budget, bien, ce sont des coupures»
Le Québec maintenant
Enseignement collégial: «Si on réduit le budget, bien, ce sont des coupures»
0:00
4:43

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Le REM reprend du service dans la métropole
La bonne nouvelle du jour
Le REM reprend du service dans la métropole
Pourquoi les écureuils causent-ils autant de dommages?
Cause de pannes de service chez Bell
Pourquoi les écureuils causent-ils autant de dommages?
«La question du retour des péages routiers sera de plus en plus d'actualité»
Une solution pour améliorer la qualité des routes?
«La question du retour des péages routiers sera de plus en plus d'actualité»
Les infrastructures cyclables à Montréal ne fournissent pas à la demande
Selon une étude de l'Université McGill
Les infrastructures cyclables à Montréal ne fournissent pas à la demande
Le président du syndicat des agents de bord prêt à faire de la prison
Grève chez Air Canada
Le président du syndicat des agents de bord prêt à faire de la prison
À Washington: que faut-il espérer de la rencontre Trump-Zelensky?
Guerre Ukraine-Russie
À Washington: que faut-il espérer de la rencontre Trump-Zelensky?
Vouvoiement obligatoire à l’école: «Ce sera un gros défi, surtout chez les ados»
À partir de janvier 2026
Vouvoiement obligatoire à l’école: «Ce sera un gros défi, surtout chez les ados»
Incivilités dans le sport mineur: «Prenez vos pilules les parents, ça presse!»
Des adultes dépassent les bornes dans un tournoi
Incivilités dans le sport mineur: «Prenez vos pilules les parents, ça presse!»
«Imaginez si les Américains occupaient 20 % du territoire québécois»
Conflit en Ukraine
«Imaginez si les Américains occupaient 20 % du territoire québécois»
«Cette négo peut se régler si les deux parties mettent de l’eau dans leur vin»
Conflit entre Québec et les Omnipraticiens
«Cette négo peut se régler si les deux parties mettent de l’eau dans leur vin»
«L'image d'Air Canada sera longtemps entachée par le conflit» -Marc Ranger
En conflit avec ses agents de bord
«L'image d'Air Canada sera longtemps entachée par le conflit» -Marc Ranger
Donald Trump et sa campagne pour obtenir un prix Nobel de la paix
La commission
Donald Trump et sa campagne pour obtenir un prix Nobel de la paix
Est-ce que le bingo se porte bien au Québec?
L'évolution d'une industrie
Est-ce que le bingo se porte bien au Québec?
Pollution plastique: échec des négociations en vue d'en réduire l'utilisation
Opposition des pays pétroliers
Pollution plastique: échec des négociations en vue d'en réduire l'utilisation
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00