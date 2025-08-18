Grève chez Air Canada

Mark Hancock, président du Syndicat canadien de la fonction publique, affirme être prêt à «aller en prison» pour défendre les droits des travailleurs, soutenus par un fonds de grève de 140 millions de dollars.

Le syndicat dénonce la politique salariale d’Air Canada envers les jeunes employés et critique l’imposition de l’arbitrage exécutoire par la ministre de l’Emploi, estimant que seul le premier ministre McCartney peut débloquer la situation.

Qu'en pensent les Commissaires?

Écoutez la discussion entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez à ce sujet, lundi, à La commission.