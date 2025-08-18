Selon une étude de l'Université McGill

L’Université McGill a publié une étude révélant que les infrastructures cyclables à Montréal sont disproportionnées par rapport à la demande: alors que 98 % des voies sont occupées par les voitures pour 95 % des déplacements, les cyclistes - qui effectuent 5 % des déplacements - ne disposent que de 2 % de la chaussée.
Écoutez Magali Bebronne, directrice des programmes à Vélo Québec, commenter cette étude.
«Nos villes ont été construites autour de l’automobile, mais nos comportements de mobilité ont évolué et l’environnement doit à son tour s’adapter. Vous savez, ce monsieur qui vous écrit… je ne sais pas s’il a emprunté récemment la piste cyclable de la rue Rachel à l’heure de pointe, mais n’importe quel cycliste pourrait vous le dire de ses propres yeux : l’infrastructure n’est plus à la hauteur de l’achalandage.»