 Aller au contenu
Politique municipale
Selon une étude de l'Université McGill

Les infrastructures cyclables à Montréal ne fournissent pas à la demande

par 98.5

0:00
11:56

Entendu dans

La commission

le 18 août 2025 14:05

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Les infrastructures cyclables à Montréal ne fournissent pas à la demande
Le REV Saint-Denis est fortement achalandé lors des heures de pointe. / Paul Chiasson/La Presse Canadienne

L’Université McGill a publié une étude révélant que les infrastructures cyclables à Montréal sont disproportionnées par rapport à la demande: alors que 98 % des voies sont occupées par les voitures pour 95 % des déplacements, les cyclistes - qui effectuent 5 % des déplacements - ne disposent que de 2 % de la chaussée.

Écoutez Magali Bebronne, directrice des programmes à Vélo Québec, commenter cette étude.

«Nos villes ont été construites autour de l’automobile, mais nos comportements de mobilité ont évolué et l’environnement doit à son tour s’adapter. Vous savez, ce monsieur qui vous écrit… je ne sais pas s’il a emprunté récemment la piste cyclable de la rue Rachel à l’heure de pointe, mais n’importe quel cycliste pourrait vous le dire de ses propres yeux : l’infrastructure n’est plus à la hauteur de l’achalandage.»

Magali Bebronne

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Gestion de l'insalubrité: «Moi je ramasserais tous les jours!» -Luc Ferrandez
La commission
Gestion de l'insalubrité: «Moi je ramasserais tous les jours!» -Luc Ferrandez
0:00
13:27
«L'entretien de la ville de Montréal est rendu désastreux» -Olivier Primeau
La commission
«L'entretien de la ville de Montréal est rendu désastreux» -Olivier Primeau
0:00
6:54

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Le REM reprend du service dans la métropole
La bonne nouvelle du jour
Le REM reprend du service dans la métropole
L'éthanol dans l'essence: quels en seront les impacts?
Hausse de 10 à 15% d'ici 2030
L'éthanol dans l'essence: quels en seront les impacts?
Pourquoi les écureuils causent-ils autant de dommages?
Cause de pannes de service chez Bell
Pourquoi les écureuils causent-ils autant de dommages?
«La question du retour des péages routiers sera de plus en plus d'actualité»
Une solution pour améliorer la qualité des routes?
«La question du retour des péages routiers sera de plus en plus d'actualité»
Le président du syndicat des agents de bord prêt à faire de la prison
Grève chez Air Canada
Le président du syndicat des agents de bord prêt à faire de la prison
À Washington: que faut-il espérer de la rencontre Trump-Zelensky?
Guerre Ukraine-Russie
À Washington: que faut-il espérer de la rencontre Trump-Zelensky?
Vouvoiement obligatoire à l’école: «Ce sera un gros défi, surtout chez les ados»
À partir de janvier 2026
Vouvoiement obligatoire à l’école: «Ce sera un gros défi, surtout chez les ados»
Incivilités dans le sport mineur: «Prenez vos pilules les parents, ça presse!»
Des adultes dépassent les bornes dans un tournoi
Incivilités dans le sport mineur: «Prenez vos pilules les parents, ça presse!»
«Imaginez si les Américains occupaient 20 % du territoire québécois»
Conflit en Ukraine
«Imaginez si les Américains occupaient 20 % du territoire québécois»
«Cette négo peut se régler si les deux parties mettent de l’eau dans leur vin»
Conflit entre Québec et les Omnipraticiens
«Cette négo peut se régler si les deux parties mettent de l’eau dans leur vin»
«L'image d'Air Canada sera longtemps entachée par le conflit» -Marc Ranger
En conflit avec ses agents de bord
«L'image d'Air Canada sera longtemps entachée par le conflit» -Marc Ranger
Donald Trump et sa campagne pour obtenir un prix Nobel de la paix
La commission
Donald Trump et sa campagne pour obtenir un prix Nobel de la paix
Est-ce que le bingo se porte bien au Québec?
L'évolution d'une industrie
Est-ce que le bingo se porte bien au Québec?
Pollution plastique: échec des négociations en vue d'en réduire l'utilisation
Opposition des pays pétroliers
Pollution plastique: échec des négociations en vue d'en réduire l'utilisation
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00