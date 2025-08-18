Selon une étude de l'Université McGill

L’Université McGill a publié une étude révélant que les infrastructures cyclables à Montréal sont disproportionnées par rapport à la demande: alors que 98 % des voies sont occupées par les voitures pour 95 % des déplacements, les cyclistes - qui effectuent 5 % des déplacements - ne disposent que de 2 % de la chaussée.

Écoutez Magali Bebronne, directrice des programmes à Vélo Québec, commenter cette étude.