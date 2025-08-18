À partir de janvier 2026

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a annoncé le 2 juillet dernier que le vouvoiement du personnel scolaire serait obligatoire dès janvier 2026.

Le président de l’Association québécoise du personnel de direction d’école souligne que l’application du vouvoiement sera progressive, adaptée à l’âge des élèves et intégrée dans le code de vie scolaire, sans sanctions strictes, afin d’uniformiser la pratique à l’échelle du Québec.

