À partir de janvier 2026

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a annoncé le 2 juillet dernier que le vouvoiement du personnel scolaire serait obligatoire dès janvier 2026.
Le président de l’Association québécoise du personnel de direction d’école souligne que l’application du vouvoiement sera progressive, adaptée à l’âge des élèves et intégrée dans le code de vie scolaire, sans sanctions strictes, afin d’uniformiser la pratique à l’échelle du Québec.
Écoutez à ce sujet André Bernier à La Commission.
«Ce sera un défi pour les enseignants. Il y en a qui étaient moins à l'aise avec ça, qui aimaient mieux se faire tutoyer, se faire appeler par leur prénom. C'est des changements de pratiques aussi à mettre en place, mais ça va être des défis, pas nécessairement chez les tout petits. Mais chez les plus vieux, ça fait quatre ou cinq ans qu'ils sont au secondaire et qu'ils n’ont jamais vouvoyé, là ça sera plus difficile.»
