Société
Ces adultes qui disjonctent dans les gradins

«Comme si les parents n'avaient plus de filtre» -Christian Leclair

Marie-Eve Tremblay
«Comme si les parents n'avaient plus de filtre» -Christian Leclair
Sport amateur: les parents sont-ils de plus en plus cinglés? / vejaa / Adobe Stock

Au Défi du Trait-Carré de Québec, un tournoi de soccer amateur bien connu dans la région, une équipe de joueurs de moins de 11 ans a été disqualifiée à cause du comportement irrespectueux et insultant de leurs parents, incluant des propos sexistes envers des adversaires et l'arbitre.

Pourquoi certains parents deviennent-ils fous dans les gradins pendant les événements sportifs impliquant leurs enfants?

Écoutez Christian Leclair, directeur adjoint d’une école secondaire, ancien enseignant d’éducation physique pendant 25 ans, et ex-directeur général de la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec (FÉÉPEQ), réagir à Radio textos lundi.


 
 

«Ça a toujours été présent, mais là, c'est vraiment comme si les parents n'avaient plus de filtre. Probablement qu'à une certaine époque, ça se passait un petit peu en catimini à la maison, lors d'une rencontre un pour un avec l'entraîneur, mais là, c'est vraiment public, même affiché sur les réseaux sociaux.»

Christian Leclair

