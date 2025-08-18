Une équipe de joueurs de soccer de moins de 11 ans a été disqualifiée - et privée de sa médaille de bronze - en raison de l'attitude inacceptable de parents lors du Défi du Trait-Carré de Québec, un tournoi de soccer amateur qui existe depuis une vingtaine d'années.

Propos désobligeants envers les joueurs adverses, envers l'arbitre... ces parents l'ont carrément échappé.

Écoutez Mikaël Lalancette, journaliste au Soleil, faire le point avec le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque et l'animateur Patrick Lagacé sur ces agissements qui ne sont peut-être pas si isolés après tout...