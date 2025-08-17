La revue de presse de Valérie Beaudoin

À l'occasion de sa revue de presse, dimanche matin, l'animatrice Valérie Beaudoin traite de disers sujet de l'actualité, dont le retour de la commission Gallant dès lundi.

Elle relate d'abord un article de Vincent Larin publié pour le compte de La Presse.

Ce dernier a écrit que l’enquête du commissaire Denis Gallant et de ses procureurs progresse de plus en plus vers le haut de l’organigramme de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Les témoignages de plusieurs acteurs clés du scandale sont attendus.