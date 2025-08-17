 Aller au contenu
Société
La revue de presse de Valérie Beaudoin

Fiasco SAAQclic: «C'est le retour de la commission Gallant»

par 98.5

0:00
4:47

Entendu dans

Même le week-end

le 17 août 2025 07:32

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Fiasco SAAQclic: «C'est le retour de la commission Gallant»
L'animatrice Valérie Beaudoin / Cogeco Média

À l'occasion de sa revue de presse, dimanche matin, l'animatrice Valérie Beaudoin traite de disers sujet de l'actualité, dont le retour de la commission Gallant dès lundi.

Elle relate d'abord un article de Vincent Larin publié pour le compte de La Presse.

Ce dernier a écrit que l’enquête du commissaire Denis Gallant et de ses procureurs progresse de plus en plus vers le haut de l’organigramme de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Les témoignages de plusieurs acteurs clés du scandale sont attendus.

«On se rappelle qu'on veut déterminer comment la transformation numérique de la SAAQ a pu coûter près du double. Je rappelle la facture : 1,1 milliard de dollars. Alors, la première personne qu'on veut entendre, c'est Karl Malenfant qui avait été embauché pour cette transformation. C’est un moment clé qui donnera des sueurs froides à plusieurs témoins, qui risquent d'être éclaboussés. C'est vraiment à suivre. Cette semaine, ce sera une espèce de feuilleton.»

Valérie Beaudoin

Autres sujets traités

  • ChatGPT est devenu l'extention du cerveau de certaines personnes... (La Presse)
  • Israël prépare une offensive majeure à Gaza: que feront les citoyens qui sont déplacés sans cesse? (The Associated)
  • Après un mois et demi d’interruption de service pour des tests, le Réseau express métropolitain sera de nouveau accessible au public à compter de lundi. (Radio-Canada)
  • Le gouvernement fédéral intervient dans le conflit à Air Canada : la ministre de l’Emploi, Patty Hadju, a ordonné aux agents de bord de retourner au travail, samedi. (Cogeco Nouvelles)
