La revue de presse de Valérie Beaudoin

À l'occasion de sa revue de presse, dimanche matin, l'animatrice Valérie Beaudoin traite de disers sujet de l'actualité, dont le retour de la commission Gallant dès lundi.
Elle relate d'abord un article de Vincent Larin publié pour le compte de La Presse.
Ce dernier a écrit que l’enquête du commissaire Denis Gallant et de ses procureurs progresse de plus en plus vers le haut de l’organigramme de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Les témoignages de plusieurs acteurs clés du scandale sont attendus.
«On se rappelle qu'on veut déterminer comment la transformation numérique de la SAAQ a pu coûter près du double. Je rappelle la facture : 1,1 milliard de dollars. Alors, la première personne qu'on veut entendre, c'est Karl Malenfant qui avait été embauché pour cette transformation. C’est un moment clé qui donnera des sueurs froides à plusieurs témoins, qui risquent d'être éclaboussés. C'est vraiment à suivre. Cette semaine, ce sera une espèce de feuilleton.»
Autres sujets traités
- ChatGPT est devenu l'extention du cerveau de certaines personnes... (La Presse)
- Israël prépare une offensive majeure à Gaza: que feront les citoyens qui sont déplacés sans cesse? (The Associated)
- Après un mois et demi d’interruption de service pour des tests, le Réseau express métropolitain sera de nouveau accessible au public à compter de lundi. (Radio-Canada)
- Le gouvernement fédéral intervient dans le conflit à Air Canada : la ministre de l’Emploi, Patty Hadju, a ordonné aux agents de bord de retourner au travail, samedi. (Cogeco Nouvelles)