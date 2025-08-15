Ancienne vedette des Expos

Andre Dawson a annoncé qu’il ne participera plus aux activités du Temple de la renommée du baseball. L’ancien joueur conteste le fait d’y avoir été intronisé avec la casquette des Expos, affirmant qu’il préférerait être représenté avec celle des Cubs de Chicago ou sans logo.

Dawson précise que sa demande n’a rien à voir avec son attachement à Montréal et à ses partisans, mais découle plutôt d’un vieux différend avec l’ancien propriétaire Charles Bronfman.

Écoutez l'actualité sportive du 15 août revue par Jeremy Filosa à Bonsoir les sportifs.

