 Aller au contenu
Sports
Ancienne vedette des Expos

Une controverse entoure Andre Dawson et le Temple de la renommée du baseball

par 98.5

0:00
17:08

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 15 août 2025 21:43

Avec

Jean-Francois Baril
Jean-Francois Baril
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Une controverse entoure Andre Dawson et le Temple de la renommée du baseball
Sur cette photo d’archives du 23 mai 2015, André Dawson, assistant spécial du président des Marlins de Miami et membre du Temple de la renommée du baseball, observe la pratique au bâton avant le match opposant les Marlins aux Orioles de Baltimore à Miami. / AP Photo/Joe Skipper, File

Andre Dawson a annoncé qu’il ne participera plus aux activités du Temple de la renommée du baseball. L’ancien joueur conteste le fait d’y avoir été intronisé avec la casquette des Expos, affirmant qu’il préférerait être représenté avec celle des Cubs de Chicago ou sans logo.

Dawson précise que sa demande n’a rien à voir avec son attachement à Montréal et à ses partisans, mais découle plutôt d’un vieux différend avec l’ancien propriétaire Charles Bronfman.

Écoutez l'actualité sportive du 15 août revue par Jeremy Filosa à Bonsoir les sportifs

Autres sujets abordés:

  • Les Alouettes n’ont pas savouré la victoire en Colombie-Britannique depuis 2015. Alors qu’ils se préparent à affronter les Lions samedi, une série de blessures majeures complique sérieusement la tâche de l’équipe montréalaise.
  • Le CF s'apprête à affronter la pire équipe du circuit.
  • Que se passe-t-il avec l'attaque des Jays?
  • Marc-Édouard Vlasic est contrarié par la manière dont les Sharks l’ont congédié.
Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Maïka Dumais, 17 ans, participera au camp de la Womens Pro Baseball League
Les amateurs de sports avec Evelyne Audet
Maïka Dumais, 17 ans, participera au camp de la Womens Pro Baseball League
0:00
6:47
«Nous, les Roses, sommes un club qui a de l’ambition» -Robert Rositoiu
Les amateurs de sports avec Evelyne Audet
«Nous, les Roses, sommes un club qui a de l’ambition» -Robert Rositoiu
0:00
11:22

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
Découvrez les coulisses d'un bulletin sportif
Bonsoir les sportifs
Découvrez les coulisses d'un bulletin sportif
«L'Alliance n'a jamais vraiment été dans le coup» -Maxim P. Paquet
Saison terminée pour l'Alliance
«L'Alliance n'a jamais vraiment été dans le coup» -Maxim P. Paquet
«Vladimir Guerrero brille en deuxième moitié de saison»
L'actualité sportive vue par Jeremy Filosa
«Vladimir Guerrero brille en deuxième moitié de saison»
«Le plus remarquable, c'est le nombre de Québécois qui jouent dans la LCF»
Selon Jacques Dussault
«Le plus remarquable, c'est le nombre de Québécois qui jouent dans la LCF»
Caleb Evans sera le quart partant des Alouettes pour le prochain match
L'actualité sportive revue par Jeremy Filosa
Caleb Evans sera le quart partant des Alouettes pour le prochain match
L'actualité sportive commentée
Bonsoir les sportifs
L'actualité sportive commentée
«C'était un combat comme les autres» -Tammara Thibeault
De retour de New York après sa victoire
«C'était un combat comme les autres» -Tammara Thibeault
«La défaite était attendue, mais la performance était convaincante» -Bernier
Le CF Montréal battu à Philadelphie
«La défaite était attendue, mais la performance était convaincante» -Bernier
«Messi a donné tout un show»
Le CF Montréal s'incline face à l'Inter Miami
«Messi a donné tout un show»
«Ce ne sont pas des matchs orientés sur une planification envers un adversaire»
Rouge et Noir 23 - Alouettes 7
«Ce ne sont pas des matchs orientés sur une planification envers un adversaire»
«C'était ma première fois donc il y avait un peu de nervosité» -Jonathan Sénécal
Rouge et Noir 23 - Alouettes 7
«C'était ma première fois donc il y avait un peu de nervosité» -Jonathan Sénécal
Défaite des Alouettes: «Il y a eu très peu à se mettre sous la dent en attaque»
Rouge et Noir 23 - Alouettes 7
Défaite des Alouettes: «Il y a eu très peu à se mettre sous la dent en attaque»
Les Maple Leafs éliminent les Sénateurs
Victoire de 4-2
Les Maple Leafs éliminent les Sénateurs
Jérémie et Jeremy survolent l'actualité sportive
Bonsoir les sportifs
Jérémie et Jeremy survolent l'actualité sportive
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00