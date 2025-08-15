 Aller au contenu
Football de la LCF

Un défi de taille attend les Alouettes en Colombie-Britannique

par 98.5

Le Québec maintenant

le 15 août 2025 16:20

Catherine Beauchamp
Jeremy Filosa
Caleb Evans sera le quart partant des Alouettes pour la première fois en plus d'un an. / Christopher Katsarov/La Presse Canadienne

Les Alouettes seront en Colombie-Britannique samedi pour en découdre avec les Lions. Un défi de taille attend la troupe de Jason Maas, qui sera privée de plusieurs de ses meilleurs éléments.

Avec la blessure du quart-arrière McLeod Bethel-Thompson, qui remplaçait Davis Alexander, ce sera Caleb Evans qui sera le partant pour la première fois depuis plus d’un an.

Écoutez Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive au micro de Catherine Beauchamp.

Autres sujets abordés:

  • Le CF Montréal accueille le DC United vendredi au Stade Saputo;

  • Une nouvelle série de 3 matchs pour les Blue Jays face aux Rangers du Texas.

