Football de la LCF

Les Alouettes seront en Colombie-Britannique samedi pour en découdre avec les Lions. Un défi de taille attend la troupe de Jason Maas, qui sera privée de plusieurs de ses meilleurs éléments.

Avec la blessure du quart-arrière McLeod Bethel-Thompson, qui remplaçait Davis Alexander, ce sera Caleb Evans qui sera le partant pour la première fois depuis plus d’un an.

Écoutez Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive au micro de Catherine Beauchamp.

