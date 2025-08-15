Le syndicat a refusé la proposition d’arbitrage

Vendredi midi le syndicat des agents de bord d'Air Canada a refusé la proposition d’arbitrage exécutoire dans le conflit qui s'annonce ce week-end avec le transporteur aérien.

Le syndicat demande aussi à ce que le gouvernement fédéral et la ministre de l’Emploi, Patty Hajdu, refusent également le tout, ce qui obligerait Air Canada à retourner à la table de négociation.

Le syndicat accuse de son côté Air Canada d’avoir anticipé l’intervention du gouvernement et d'avoir ainsi décidé de suspendre des discussions constructives… contrairement à son obligation légale de négocier de bonne foi.

Écoutez l'ancien directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Marc Ranger, aborder ce qu’est un arbitrage exécutoire et si le syndicat est vraiment en mesure de le refuser, vendredi après-midi, à l'émission de Catherine Beauchamp.

Il explique que l’article 107 du Code canadien du travail permet l’intervention fédérale, mais que le droit de négociation et de grève, renforcé depuis l’arrêt Saskatchewan, complique l’imposition d’un arbitrage.