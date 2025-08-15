La commission

En début de semaine, le Journal de Montréal a publié l’histoire d’un couple de Villebois, dans le Nord-du-Québec, qui racontait comment ils sont arrivés à prendre leur retraite à 34 ans...

Cette histoire a provoqué un questionnement chez les Commissaires: comment peut-on arriver à prendre sa retraite avant 50 ans?

Écoutez Jean-Michel Lavoie, vice-président stratégies et développement du marché aux Régimes collectifs de retraite à Sun Life Québec, en discuter, vendredi midi à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.