Éric Santerre a utilisé Notebook LM de Google et ChatGPT pour créer un faux balado où Nathalie Normandeau serait mairesse de Québec et Luc Ferrandez maire de Lévis, explorant leur collaboration ou confrontation autour du projet du troisième lien.

Le balado, construit en cinq minutes, met de l'avant les différences politiques et de style entre les deux, tout en impressionnant par la qualité linguistique et la capacité d’inventer des dialogues crédibles.

Écoutez l'extrait du balado généré par intelligence artificielle, vendredi, à La commission.