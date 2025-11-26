Toutes les précautions ont-elles été prises?

Bien que le gouvernement du Québec ait sans doute voulu faire une économie d'échelle en choisissant une entreprise américaine pour gérer le portail des services de garde du Québec, Steve Waterhouse, expert en cybersécurité, se demande si l'État québécois a pris toutes les dispositions nécessaires pour chiffrer l'information avant de la déposer chez son fournisseur.

Écoutez le consultant et conférencier en cybersécurité réagir à la nouvelle, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il croit que le Québec a la capacité de stocker des données dans de nouveaux centres en raison de son hydroélectricité propre, mais indique que des évalutations ont probablement été menées.